Fitness 26.01.2026

5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις

Καρδιακοί παλμοί στα ύψη, μεταβολισμός σε φουλ ρυθμούς και μια ολοκληρωμένη προπόνηση που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς τα πάντα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις για 5 λεπτά; Αυτό το πρόγραμμα γυμναστικής γνωστό ως «5 minutes of hell» θα σε βάλει να αναθεωρήσεις. Σε ελάχιστο χρόνο, θα δοκιμάσεις τα όριά σου, θα αντιμετωπίσεις 8 απαιτητικές ασκήσεις και το «δεν προλαβαίνω» θα φύγει μια για πάντα από το λεξιλόγιό σου.

Η στρατηγική; Κάθε άσκηση διαρκεί 30 δευτερόλεπτα, χωρίς διαλείμματα, το πολύ 5 δευτερόλεπτα για να πάρεις ανάσα. Αν νιώθεις ότι έχεις ακόμα ενέργεια, επανέλαβε το σετ. Το αποτέλεσμα: καρδιακοί παλμοί στα ύψη, μεταβολισμός σε φουλ ρυθμούς και μια ολοκληρωμένη προπόνηση που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς τα πάντα.

Το σετ του προγράμματος:

Thrusters: Σφίγγουμε τους κοιλιακούς και εκπνέουμε δυνατά κάθε φορά που σηκώνουμε τα βάρη. Στόχος: 15 δυνατές επαναλήψεις που καίνε από την πρώτη κιόλας κίνηση.

Box Jumps: Για extra πρόκληση, φέρε τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Κάθε άλμα δυναμώνει πόδια, γλουτούς και καρδιά.

Push Ups: Σφίγγουμε τον κορμό και διατηρούμε σταθερό ρυθμό. Η τεχνική μετράει πιο πολύ από τον αριθμό των επαναλήψεων.

Mountain Climbers: Όταν η κούραση χτυπήσει κόκκινο, συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας, σωστές εισπνοές και εκπνοές κάνουν τη διαφορά.

Row με Αλτήρες: Γυμνάζει πλάτη, ώμους και χέρια ταυτόχρονα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Rowing Machine: Στόχος: 80100 μέτρα σε 30 δευτερόλεπτα. Καρδιο και δύναμη σε ένα, χωρίς χάσιμο χρόνου.

Squat Jumps: Όπως και στα Box Jumps, δίνουμε σημασία στις σωστές αναπνοές και κρατάμε τον κορμό σφιχτό. Αν θέλεις πιο ήπια εκδοχή, τα κλασικά καθίσματα κάνουν την ίδια δουλειά.

Ball Slams: Δώσε όλη τη δύναμη σου, εκτόνωσε την ένταση της ημέρας και νιώσε την απελευθέρωση του σώματος και του μυαλού.

Αν θέλεις να πετύχεις ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, απόφυγε βαριά γεύματα πριν την προπόνηση και προτίμησε ελαφριά, θρεπτικά σνακ για ενέργεια

