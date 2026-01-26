Mad Bubble
Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye

Ο Andrew Guest παραδέχεται ότι τα σχέδια για τη σειρά Hawkeye δεν προχώρησαν, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Jeremy Renner
Η αβεβαιότητα γύρω από τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Hawkeye» στο Disney+ μεγαλώνει, καθώς οι νέες δηλώσεις αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας. Περισσότερα από 4 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς το 2021, οι συζητήσεις για πιθανή συνέχεια είχαν αναζωπυρωθεί τον τελευταίο χρόνο, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις. Ο σεναριογράφος της σειράς «Wonder Man» και συμβουλευτικός παραγωγός του «Hawkeye», Andrew Guest παραδέχθηκε ότι, παρότι υπήρξαν συζητήσεις το εγχείρημα δεν προχώρησε. Όπως δήλωσε «Υπήρξε μια περίοδος που συζητήσαμε και εξερευνήσαμε δημιουργικά τι θα μπορούσε να είναι η δεύτερη σεζόν του Hawkeye. Δυστυχώς, ο συγχρονισμός δεν λειτούργησε. Λάτρεψα τη δουλειά στο Hawkeye. Νομίζω ότι ο Jeremy Renner και η Hailee Steinfeld είναι καταπληκτικοί μαζί και θα ήθελα πολύ να τους δω ξανά».

www.imdb.com

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με πρόσφατες τοποθετήσεις του Jeremy Renner, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ξανά σε τροχιά υλοποίησης, αφού ανάρρωσε σε μεγάλο βαθμό από το σοβαρό ατύχημα με εκχιονιστικό μηχάνημα το 2023 που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Ο Jeremy Renner είχε δηλώσει ότι «έχουμε φτάσει στο σημείο να προσπαθούμε να κάνουμε τη δεύτερη σεζόν».  Η σύγχυση εντείνεται από το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχαν πληροφορίες πως η Marvel Studios σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν το φθινόπωρο του 2025, με στόχο την κυκλοφορία το φθινόπωρο του 2026 ή του 2027. Το χρονικό αυτό παράθυρο έχει πλέον παρέλθει χωρίς καμία ένδειξη έναρξης παραγωγής.

www.imdb.com

Προς το παρόν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις του Andrew Guest και του Jeremy Renner αφήνουν το μέλλον του «Hawkeye» θολό, με τους θαυμαστές να παραμένουν σε αναμονή για μια επίσημη και οριστική απόφαση από τη Marvel Studios.

www.imdb.com

Disney Hawkeye Jeremy Renner ΣΕΙΡΑ
