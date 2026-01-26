Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

Η Kylie Minogue απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της Michael Hutchence, με αφορμή τα γενέθλια που θα γιόρταζε αν βρισκόταν εν ζωή. Ο Michael Hutchence, ο θρυλικός τραγουδιστής των INXS, θα έκλεινε τα 66 χρόνια, γεγονός που ώθησε την Kylie Minogue να μοιραστεί μια προσωπική στιγμή μνήμης με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Kylie Minogue ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά κοινή φωτογραφία από την εποχή που οι δύο τους διατηρούσαν σχέση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «selfie mode», εκφράζοντας με απλότητα και τρυφερότητα τη νοσταλγία της για τον άνθρωπο που σημάδεψε βαθιά τη ζωή της.

Ο Michael Hutchence έβαλε τέλος στη ζωή του στις 22 Νοεμβρίου 1997 σε ηλικία 37 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα και μια γενιά θαυμαστών που εξακολουθούν να τον τιμούν. Η Kylie Minogue, η οποία διατηρούσε μαζί του μια θυελλώδη αλλά βαθιά συναισθηματική σχέση από το 1987 έως το 1990, δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο καθοριστικός υπήρξε για την προσωπική και καλλιτεχνική της ωρίμανση.

Εδώ και χρόνια επικρατεί η πεποίθηση ότι η Kylie Minogue αποτέλεσε την έμπνευση για την επιτυχία των INXS «Suicide Blonde». Η ίδια η Kylie Minogue είχε εξηγήσει το 2020 στο News Corp ότι ο τίτλος του τραγουδιού προήλθε από τον χαρακτήρα που υποδυόταν στην ταινία «The Delinquents» του 1989. Όπως είχε πει «Το Suicide Blonde γεννήθηκε όταν μιλούσα για τον χαρακτήρα μου στην ταινία The Delinquents. Ο κομμωτής μου αποκαλούσε το χρώμα της περούκας που φορούσα suicide blonde». Ο Michael Hutchence και η Kylie Minogue έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι στην πρεμιέρα της ταινίας «The Delinquents». Αργότερα, η Kylie Minogue άφησε να εννοηθεί ότι και άλλα τραγούδια του Michael Hutchence από το άλμπουμ «X» του 1990 ενδέχεται να ήταν εμπνευσμένα από τη σχέση τους. «Ό,τι έγραφε εκείνη την εποχή, ήμουν γύρω του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο ντοκιμαντέρ «Mystify Michael Hutchence» του 2019, η Kylie Minogue μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση τους και για το πώς τη βίωσε. Είχε αναφέρει ότι η δημόσια εικόνα της ως «καλό κορίτσι» δίπλα σε έναν «σκοτεινό κακό αγόρι» ήταν ακριβής, αλλά η ίδια ένιωθε πάντα ασφαλής μαζί του. «Ένιωθα προστατευμένη. Είχε αχόρταγη περιέργεια, όλα τα καλά της ζωής και μερικά από τα κακά. Μου άνοιξε έναν εντελώς νέο κόσμο», είχε πει.

Η Kylie Minogue είχε επίσης εξομολογηθεί ότι όταν η σχέση τους έληξε, ήταν συντετριμμένη, παρότι ποτέ δεν πίστεψε ότι θα περνούσαν μαζί όλη τους τη ζωή. «Η σχέση τελείωσε και ήμουν μπερδεμένη και κατεστραμμένη. Ήξερα ότι αυτό ήταν το τέλος. Μου ράγισε την καρδιά και ο πόνος κράτησε για πολύ καιρό», είχε δηλώσει. Μετά τη σχέση του με την Kylie Minogue, ο Michael Hutchence συνδέθηκε με το μοντέλο Helena Christensen και αργότερα με την Paula Yates, με την οποία απέκτησε την κόρη του Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof, σήμερα 24 ετών. Η πρόσφατη ανάρτηση της Kylie Minogue υπενθύμισε στο κοινό ότι, παρά το πέρασμα των χρόνων, η μνήμη του Michael Hutchence παραμένει ζωντανή όχι μόνο μέσα από τη μουσική του, αλλά και μέσα από τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον αγάπησαν βαθιά.

