6 μυστικά για να βρεις τα πιο φθηνά ξενοδοχεία last minute

Με αυτά τα μικρά μυστικά, ακόμα και τις πιο αυθόρμητες στιγμές, μπορείς να κλείσεις το ιδανικό ξενοδοχείο χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Όλοι το έχουμε ζήσει: η απόφαση για ταξίδι παίρνεται ξαφνικά, οι βαλίτσες είναι έτοιμες, αλλά το ξενοδοχείο… είναι πανάκριβο! Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά έξυπνα μυστικάπου μπορούν να κάνουν το last-minute booking όχι μόνο εύκολο, αλλά και οικονομικό.

1. Χρησιμοποίησε εφαρμογές και ιστότοπους last-minute

Υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες όπως το Hotwire, το Booking.com με την επιλογή «Deal of the Day», ή το HotelTonight, που προσφέρουν μοναδικές εκπτώσεις για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Το μυστικό είναι να ελέγχεις καθημερινά και να είσαι έτοιμος να κλείσεις άμεσα.

Διάβασε επίσης: Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

2. Αξιοποίησε τις ειδοποιήσεις τιμών

Οι περισσότερες εφαρμογές σου επιτρέπουν να βάζεις ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα ξενοδοχεία ή περιοχές. Μόλις η τιμή πέσει, λαμβάνεις ενημέρωση στο κινητό σου και μπορείς να κλείσεις την καλύτερη προσφορά πριν εξαφανιστεί.

3. Κάνε κράτηση απευθείας με το ξενοδοχείο

Πολλές φορές η απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο δίνει καλύτερη τιμή από τις πλατφόρμες, ειδικά για last-minute κρατήσεις. Ρώτα για εκπτώσεις ή δωρεάν αναβάθμιση δωματίου, το προσωπικό συχνά μπορεί να σου κάνει «δώρο» μια καλύτερη τιμή αν ξέρει ότι κλείνεις άμεσα.

4. Ευελιξία στις ημερομηνίες και στην περιοχή

Όσο πιο ευέλικτος είσαι, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεις οικονομικές επιλογές. Αν μπορείς να μετακινήσεις το ταξίδι σου ακόμα και μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα, ή να μείνεις λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, οι τιμές μπορεί να πέσουν κατακόρυφα.

5. Έλεγξε πολλαπλές πλατφόρμες και σύγκρινε

Μην κολλάς σε μία εφαρμογή. Κάθε πλατφόρμα έχει τις δικές της συμφωνίες και εκπτώσεις. Μερικές φορές το ίδιο ξενοδοχείο κοστίζει έως και 30% λιγότερο σε άλλο site, οπότε λίγα λεπτά έρευνας μπορούν να σου γλιτώσουν αρκετά ευρώ.

6. Μην ξεχνάς τα loyalty προγράμματα

Αν ταξιδεύεις συχνά, τα προγράμματα επιβράβευσης των ξενοδοχείων μπορούν να σου προσφέρουν εκπτώσεις, δωρεάν νύχτες ή αναβαθμίσεις. Ακόμα και last-minute, μπορεί να κερδίσεις περισσότερα από όσα νομίζεις.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 tricks για να μην τσαλακώνονται καθόλου τα ρούχα σου στη βαλίτσα

Δες κι αυτό..