Mad Bubble
Mad Bubble
Ταξίδι 26.01.2026

6 μυστικά για να βρεις τα πιο φθηνά ξενοδοχεία last minute

6 μυστικά για να βρεις τα πιο φθηνά ξενοδοχεία last minute
Με αυτά τα μικρά μυστικά, ακόμα και τις πιο αυθόρμητες στιγμές, μπορείς να κλείσεις το ιδανικό ξενοδοχείο χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι το έχουμε ζήσει: η απόφαση για ταξίδι παίρνεται ξαφνικά, οι βαλίτσες είναι έτοιμες, αλλά το ξενοδοχείο… είναι πανάκριβο! Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά έξυπνα μυστικάπου μπορούν να κάνουν το last-minute booking όχι μόνο εύκολο, αλλά και οικονομικό.

1. Χρησιμοποίησε εφαρμογές και ιστότοπους last-minute

Υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες όπως το Hotwire, το Booking.com με την επιλογή «Deal of the Day», ή το HotelTonight, που προσφέρουν μοναδικές εκπτώσεις για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Το μυστικό είναι να ελέγχεις καθημερινά και να είσαι έτοιμος να κλείσεις άμεσα.

Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

2. Αξιοποίησε τις ειδοποιήσεις τιμών

Οι περισσότερες εφαρμογές σου επιτρέπουν να βάζεις ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα ξενοδοχεία ή περιοχές. Μόλις η τιμή πέσει, λαμβάνεις ενημέρωση στο κινητό σου και μπορείς να κλείσεις την καλύτερη προσφορά πριν εξαφανιστεί.

3. Κάνε κράτηση απευθείας με το ξενοδοχείο

Πολλές φορές η απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο δίνει καλύτερη τιμή από τις πλατφόρμες, ειδικά για last-minute κρατήσεις. Ρώτα για εκπτώσεις ή δωρεάν αναβάθμιση δωματίου, το προσωπικό συχνά μπορεί να σου κάνει «δώρο» μια καλύτερη τιμή αν ξέρει ότι κλείνεις άμεσα.

Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026
Pinterest.com

4. Ευελιξία στις ημερομηνίες και στην περιοχή

Όσο πιο ευέλικτος είσαι, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεις οικονομικές επιλογές. Αν μπορείς να μετακινήσεις το ταξίδι σου ακόμα και μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα, ή να μείνεις λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, οι τιμές μπορεί να πέσουν κατακόρυφα.

5. Έλεγξε πολλαπλές πλατφόρμες και σύγκρινε

Μην κολλάς σε μία εφαρμογή. Κάθε πλατφόρμα έχει τις δικές της συμφωνίες και εκπτώσεις. Μερικές φορές το ίδιο ξενοδοχείο κοστίζει έως και 30% λιγότερο σε άλλο site, οπότε λίγα λεπτά έρευνας μπορούν να σου γλιτώσουν αρκετά ευρώ.

Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου
Pinterest.com

6. Μην ξεχνάς τα loyalty προγράμματα

Αν ταξιδεύεις συχνά, τα προγράμματα επιβράβευσης των ξενοδοχείων μπορούν να σου προσφέρουν εκπτώσεις, δωρεάν νύχτες ή αναβαθμίσεις. Ακόμα και last-minute, μπορεί να κερδίσεις περισσότερα από όσα νομίζεις.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 tricks για να μην τσαλακώνονται καθόλου τα ρούχα σου στη βαλίτσα

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

μυστικά ξενοδοχεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Επόμενο
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

26.01.2026

Δες επίσης

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting
Life

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026
Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα
Life

Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

26.01.2026
7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι
Life

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

26.01.2026
Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη
Food

Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

26.01.2026
5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας
Life

5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας

26.01.2026
5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις
Fitness

5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις

26.01.2026
Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου
Life

Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

26.01.2026
Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια
Life

Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

26.01.2026
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική
Life

Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος