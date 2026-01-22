Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε μια σαλάτα που είναι έτοιμη σε μόλις 2′

Φρεσκάδα, γεύση και πρωτεΐνη σε μια σαλάτα φασολιών με λεμόνι, έτοιμη χωρίς μαγείρεμα για κάθε στιγμή της μέρας

Τα κονσερβοποιημένα φασόλια είναι από τα πιο πρακτικά υλικά που μπορείς να έχεις στην κουζίνα. Οικονομικά, μακράς διάρκειας και ήδη μαγειρεμένα, προσφέρουν άμεση λύση για σαλάτες και γρήγορα γεύματα. Ωστόσο, πολλές φορές η γεύση τους μπορεί να είναι λίγο «μεταλλική» ή απλή, ακόμη και μετά το ξέπλυμα.

Η λύση για μια σαλάτα που θα ξεχωρίζει είναι η μαρινάδα. Ακόμα και χωρίς μαγείρεμα, η σωστή μαρινάδα μπορεί να μεταμορφώσει τα φασόλια, προσθέτοντας ένταση και φρεσκάδα. Η παρακάτω συνταγή για σαλάτα φασολιών με βούτυρο και lemon-harissa vinaigrette είναι αρωματική, νόστιμη και ιδανική για προετοιμασία ημέρες πριν, καθώς οι γεύσεις ενσωματώνονται τέλεια όταν η σαλάτα μείνει στο ψυγείο.

Υλικά:

2 κονσέρβες φασόλια βούτυρο, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

2 καρότα, ψιλοκομμένα

3 κουταλιές της σούπας φρέσκα μυρωδικά (άνηθο και μαϊντανό) ψιλοκομμένα

3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο

1 κουταλιά της σούπας πάστα harissa (ή sriracha + ½ κουτ. γλυκού καπνιστή πάπρικα)

Αλάτι κατά βούληση

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, την πάστα harissa και λίγο αλάτι μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά.

Πρόσθεσε τα στραγγισμένα φασόλια και ανακάτεψε με τα καρότα και τα ψιλοκομμένα μυρωδικά.

Μετέφερε τη σαλάτα σε αεροστεγές δοχείο και άφησέ την στο ψυγείο για τουλάχιστον 8 ώρες.

Πριν σερβίρεις, άφησέ τη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 15 λεπτά και δοκίμασε αν χρειάζεται επιπλέον αλάτι.

