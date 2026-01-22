Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε συνέντευξη για δουλειά

Η συνέντευξη για δουλειά μπορεί να είναι αγχωτική, αλλά η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από τα προσόντα σου. Τα λόγια που επιλέγεις να πεις παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν φράσεις που μπορούν να καταστρέψουν τις πιθανότητές σου πριν καν πάρει μπρος η συζήτηση. Ας δούμε τα 5 πράγματα που πρέπει να αποφύγεις με κάθε κόστος.

1. «Δεν έχω αδυναμίες»

Μπορεί να φαίνεται σαν έξυπνη απάντηση, αλλά οι recruiters ξέρουν ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Αυτή η φράση δείχνει έλλειψη αυτογνωσίας και ειλικρίνειας. Αντί για αυτό, καλύτερα να μιλήσεις για μια πραγματική αδυναμία σου και να δείξεις πώς προσπαθείς να την ξεπεράσεις.

2. «Απλώς θέλω τη δουλειά»

Η ανάγκη για εργασία είναι κατανοητή, αλλά η δήλωση αυτή δείχνει έλλειψη κινήτρου και πάθους για τη θέση. Οι εργοδότες ψάχνουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον ρόλο και την εταιρεία. Δείξε ότι γνωρίζεις το αντικείμενο και ότι η θέση σου ταιριάζει με τους στόχους σου.

3. «Ο προηγούμενος μου εργοδότης ήταν απαίσιος»

Μην κατηγορείς ποτέ προηγούμενους εργοδότες ή συναδέλφους. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να γίνεις επικριτικός ή δυσκολότερος συνεργάτης. Αντίθετα, μίλα με θετικό τρόπο για τις εμπειρίες σου και τι έμαθες από αυτές, ακόμα κι αν υπήρξαν δυσκολίες.

4. «Δεν ξέρω / Δεν μπορώ να απαντήσω»

Αν δεν ξέρεις κάτι, μην αφήνεις τον κενό να σε «καταστρέψει». Είναι καλύτερο να δείξεις ότι είσαι έτοιμος να μάθεις και να προσαρμοστείς. Φράσεις όπως «Δεν έχω εμπειρία σε αυτό, αλλά είμαι πρόθυμος να μάθω» δείχνουν θετική στάση και ευελιξία.

5. «Ποιος είναι ο μισθός;»

Η συζήτηση για τον μισθό είναι σημαντική, αλλά να ξεκινήσεις εσύ με αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι σε ενδιαφέρει μόνο η αμοιβή. Αρχικά, επικεντρώσου στις αρμοδιότητες, την εμπειρία και το πώς μπορείς να συνεισφέρεις στην εταιρεία. Ο μισθός μπορεί να συζητηθεί όταν έρθει η ώρα, ή όταν σε θεωρήσουν σοβαρό υποψήφιο.

Η συνέντευξη είναι η ευκαιρία σου να δείξεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αποφεύγοντας αυτά τα 5 «λάθη», αυξάνεις σημαντικά τις πιθανότητες να αφήσεις θετική εντύπωση και να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο.

