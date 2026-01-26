Mad Bubble
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

Η Nicole Kidman ποζάρει με τις κόρες της και την αδελφή της Antonia Kidman και περιγράφει το ταξίδι ως εμπειρία ζωής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicole Kidman αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από ένα μοναδικό οικογενειακό ταξίδι στην Ανταρκτική, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram. Η βραβευμένη ηθοποιός χαρακτήρισε την εμπειρία «περιπέτεια ζωής».  Στην πρώτη ανάρτηση, η Nicole Kidman έγραψε «Ευχαριστώ τη SilverSea που με πήγε στην 7η ήπειρό μου. Περιπέτεια ζωής με οικογένεια και φίλους», συνοδεύοντας τη λεζάντα με φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τις δύο έφηβες κόρες της, Faith Margaret Kidman Urban και Sunday Rose Kidman Urban, καθώς και με τη μικρότερη αδελφή της, Antonia Kidman.

Στη δεύτερη ανάρτηση, η Nicole Kidman δημοσίευσε μια κοντινή φωτογραφία από πιγκουίνους στο φυσικό τους περιβάλλον. Τη συνόδευσε με τη λεζάντα «With my bestie», προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη νότα στο αυστηρό τοπίο της Ανταρκτικής.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν και αναρτήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2026 και προκάλεσαν αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της Nicole Kidman, καθώς σπάνια μοιράζεται τόσο προσωπικές οικογενειακές στιγμές. Η ομοιότητα της Nicole Kidman με την αδελφή της Antonia Kidman δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ πολλοί σχολίασαν και το πόσο πολύ μοιάζουν οι κόρες της με τη διάσημη μητέρα τους.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων προσωπικών αλλαγών για τη Nicole Kidman. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε οριστικοποιηθεί το διαζύγιό της από τον τραγουδιστή της country μουσικής Keith Urban, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 20 χρόνια. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τόσο η Nicole Kidman όσο και ο Keith Urban παραιτήθηκαν από δικαιώματα διατροφής συζύγου και τέκνων, ενώ συμφώνησαν να διατηρούν μια σχέση σεβασμού και συνεργασίας για χάρη των παιδιών τους.

Μέσα από τις εικόνες από την Ανταρκτική, η Nicole Kidman δείχνει να βρίσκει ισορροπία και γαλήνη δίπλα στην οικογένειά της, στέλνοντας το μήνυμα ότι, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να δημιουργεί αναμνήσεις ζωής με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

