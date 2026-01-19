Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 19.01.2026

Ο Keith Urban μετακόμισε με τη νέα σύντροφό του μετά το διαζύγιο

Οι πληροφορίες για συγκατοίκηση με τη Karley Scott Collins και ο ρόλος των παιδιών στο νέο κεφάλαιο του διάσημου μουσικού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Keith Urban φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο της προσωπικής του ζωής, λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό από τη Nicole Kidman, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου που κάνουν λόγο για συγκατοίκηση με νέα σύντροφο. Πηγή που μίλησε στη Daily Mail ανέφερε ότι ο Keith Urban έχει πλέον νέα σχέση και ότι αυτή η εξέλιξη εξηγεί τη δημόσια στήριξη που δείχνουν οι κόρες του, Sunday Urban και Faith Urban, προς τη μητέρα τους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ακούω ότι έχει κάποια στη ζωή του και γι’ αυτό τα κορίτσια στηρίζουν δημόσια τη μητέρα τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κόρες του πρώην ζευγαριού έχουν αποκτήσει πιο εμφανή παρουσία στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Nicole Kidman. Η πηγή παρατήρησε ότι «από τον χωρισμό και μετά τις βλέπουμε συνεχώς μαζί της σε αναρτήσεις και φωτογραφίες». Όπως σημείωσε, «ήταν μαζί της στο Παρίσι και στο Σίδνεϊ και δημοσίευσε φωτογραφίες από έναν αγώνα δρόμου για την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για εκείνη που συνήθως κρατά τη ζωή της ιδιωτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

Το ενδιαφέρον των δημοσιευμάτων στρέφεται κυρίως στη νεαρή τραγουδίστρια της country μουσικής Karley Scott Collins, η οποία θεωρείται το πρόσωπο που βρίσκεται στο πλευρό του Keith Urban. Η Daily Mail αναφέρει ότι η σχέση τους είναι σοβαρή. Εκπρόσωποι του Keith Urban και της Karley Scott Collins δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

https://www.instagram.com/karleyscottcollins

Ο γάμος του Keith Urban και της Nicole Kidman έληξε επίσημα νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά από σχεδόν 19 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με τους όρους του διαζυγίου, ο Keith Urban θα περνάει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο με τις κόρες τους, ενώ η Nicole Kidman θα έχει την επιμέλεια για τις υπόλοιπες 306 ημέρες του χρόνου. Το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από αξιώσεις διατροφής και συζυγικής υποστήριξης. Η νέα πραγματικότητα φαίνεται πλέον να διαμορφώνει ένα διαφορετικό τοπίο για τον Keith Urban και τη Nicole Kidman, με τη ζωή τους να προχωρά σε χωριστούς δρόμους, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς τα παιδιά και την πολυετή κοινή τους ιστορία.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman – Keith Urban: Τα όρια που έθεσαν στην κόρη τους πριν μπει στον κόσμο της μόδας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Karley Scott Collins Keith Urban Nicole Kidman
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα

19.01.2026

Δες επίσης

Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016
Celeb News

Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

19.01.2026
Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle
Celeb News

Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle

19.01.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους

19.01.2026
H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie
Celeb News

H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie

19.01.2026
Δημήτρης Σταρόβας: Η εξομολόγηση για τα παιδικά χρόνια, το κοινωνικό στίγμα και η μάχη μετά το εγκεφαλικό
Celeb News

Δημήτρης Σταρόβας: Η εξομολόγηση για τα παιδικά χρόνια, το κοινωνικό στίγμα και η μάχη μετά το εγκεφαλικό

19.01.2026
A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna
Celeb News

A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

18.01.2026
Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood
Celeb News

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood

17.01.2026
Kate Hudson: Πώς ο φόβος έγινε πυξίδα και άλλαξε την πορεία της
Celeb News

Kate Hudson: Πώς ο φόβος έγινε πυξίδα και άλλαξε την πορεία της

17.01.2026
Αγνώριστος ο γόης του Hollywood Michael Vartan
Celeb News

Αγνώριστος ο γόης του Hollywood Michael Vartan

16.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης