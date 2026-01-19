Ο Keith Urban μετακόμισε με τη νέα σύντροφό του μετά το διαζύγιο

Ο Keith Urban φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο της προσωπικής του ζωής, λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό από τη Nicole Kidman, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου που κάνουν λόγο για συγκατοίκηση με νέα σύντροφο. Πηγή που μίλησε στη Daily Mail ανέφερε ότι ο Keith Urban έχει πλέον νέα σχέση και ότι αυτή η εξέλιξη εξηγεί τη δημόσια στήριξη που δείχνουν οι κόρες του, Sunday Urban και Faith Urban, προς τη μητέρα τους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ακούω ότι έχει κάποια στη ζωή του και γι’ αυτό τα κορίτσια στηρίζουν δημόσια τη μητέρα τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κόρες του πρώην ζευγαριού έχουν αποκτήσει πιο εμφανή παρουσία στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Nicole Kidman. Η πηγή παρατήρησε ότι «από τον χωρισμό και μετά τις βλέπουμε συνεχώς μαζί της σε αναρτήσεις και φωτογραφίες». Όπως σημείωσε, «ήταν μαζί της στο Παρίσι και στο Σίδνεϊ και δημοσίευσε φωτογραφίες από έναν αγώνα δρόμου για την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για εκείνη που συνήθως κρατά τη ζωή της ιδιωτική».

Διάβασε επίσης: H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

Το ενδιαφέρον των δημοσιευμάτων στρέφεται κυρίως στη νεαρή τραγουδίστρια της country μουσικής Karley Scott Collins, η οποία θεωρείται το πρόσωπο που βρίσκεται στο πλευρό του Keith Urban. Η Daily Mail αναφέρει ότι η σχέση τους είναι σοβαρή. Εκπρόσωποι του Keith Urban και της Karley Scott Collins δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο γάμος του Keith Urban και της Nicole Kidman έληξε επίσημα νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά από σχεδόν 19 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με τους όρους του διαζυγίου, ο Keith Urban θα περνάει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο με τις κόρες τους, ενώ η Nicole Kidman θα έχει την επιμέλεια για τις υπόλοιπες 306 ημέρες του χρόνου. Το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από αξιώσεις διατροφής και συζυγικής υποστήριξης. Η νέα πραγματικότητα φαίνεται πλέον να διαμορφώνει ένα διαφορετικό τοπίο για τον Keith Urban και τη Nicole Kidman, με τη ζωή τους να προχωρά σε χωριστούς δρόμους, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς τα παιδιά και την πολυετή κοινή τους ιστορία.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman – Keith Urban: Τα όρια που έθεσαν στην κόρη τους πριν μπει στον κόσμο της μόδας

Δες κι αυτό…