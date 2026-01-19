Mad Bubble
Σχέσεις 19.01.2026

Αυτά είναι τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να χωρίσεις από τον σύντροφό σου

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτά τα σημάδια, ίσως ήρθε η ώρα να φύγεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγάπη και οι σχέσεις χρειάζονται προσπάθεια, επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που η σχέση δεν είναι πια υγιής και συνεχίζει μόνο από συνήθεια ή φόβο. Το να παραμένεις σε μια σχέση που σε αποδυναμώνει μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διάθεση, την αυτοεκτίμηση και την ψυχική σου υγεία.

Παρακάτω είναι πέντε σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είναι καιρός να κλείσεις αυτόν τον κύκλο:

Διάβασε επίσης: Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

1. Έλλειψη σεβασμού

Ο σεβασμός είναι η βάση κάθε υγιούς σχέσης. Αν ο σύντροφός σου σε υποτιμά, σε κοροϊδεύει μπροστά σε άλλους ή αγνοεί τα συναισθήματά σου, αυτό δεν είναι απλά προσωρινό πρόβλημα. Η συνεχής έλλειψη σεβασμού φθείρει την ψυχολογία και δεν δικαιολογείται.

2. Συνεχής έλλειψη επικοινωνίας

Η επικοινωνία είναι η «κόλλα» που κρατά μια σχέση ενωμένη. Αν οι συζητήσεις σας είναι μονίμως επιφανειακές, γεμάτες καβγάδες ή ένας από τους δύο αποφεύγει να μιλήσει για σημαντικά θέματα, η σχέση σταματά να εξελίσσεται. Η αδυναμία να επικοινωνήσετε ουσιαστικά υποδηλώνει ότι η σύνδεση έχει αποδυναμωθεί.

3. Συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση

Κάθε μορφή βίας, είτε λεκτική είτε σωματική, είναι κόκκινη γραμμή. Αν νιώθεις φόβο, πίεση ή καταπίεση μέσα στη σχέση, αυτό δεν είναι αγάπη. Η κακοποίηση δεν βελτιώνεται με τον χρόνο, η μόνη επιλογή για να προστατεύσεις τον εαυτό σου είναι να απομακρυνθείς.

4. Απουσία εμπιστοσύνης

Η εμπιστοσύνη είναι θεμέλιο κάθε σχέσης. Αν υπάρχουν συνεχείς ψεύτικες υποσχέσεις, κρυφά μυστικά ή συναισθηματική απιστία, η σχέση χάνει την ουσία της. Χωρίς εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια ούτε σταθερότητα.

5. Δεν νιώθεις χαρά ή αυτοεκτίμηση

Μια σχέση πρέπει να σε στηρίζει και να σε ενθαρρύνει να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αν νιώθεις συνεχώς θλίψη, απογοήτευση ή περιορισμένη αυτοεκτίμηση όταν είσαι με τον σύντροφό σου, είναι σημάδι ότι η σχέση σου δεν σε γεμίζει πια.

Δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση να χωρίσεις, ακόμα και όταν τα σημάδια είναι εμφανή. Ωστόσο, το να μένεις σε μια σχέση που σε πληγώνει μπορεί να σε κρατήσει πίσω από την προσωπική σου ανάπτυξη και την ευτυχία σου. Το σημαντικό είναι να ακούς τον εαυτό σου, να αναγνωρίζεις τα όρια σου και να κάνεις βήματα για μια πιο υγιή ζωή — ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να φύγεις από μια σχέση που δεν έχει πια μέλλον.

Διάβασε επίσης: Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

