Η Μάγδα Βαρούχα στο Unplugged Stories: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή έως τη δική της μουσική πορεία

Η Μάγδα Βαρούχα ανοίγει την καρδιά της στο Unplugged Stories, μιλώντας για τη μουσική της πορεία, τις πρώτες εμπειρίες, τις συνεργασίες και τα όνειρά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μάγδα Βαρούχα, τραγουδίστρια και συνθέτρια, άνοιξε την καρδιά της στους τηλεθεατές της εκπομπής Unplugged Stories, μιλώντας για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, τις εμπειρίες που την καθόρισαν και τις στιγμές που την έκαναν να ξεχωρίσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

«Όλα ξεκίνησαν μέσα στο σπίτι μας», λέει η ίδια. «Η μαμά μου άκουγε παραδοσιακά, ο μπαμπάς λαϊκά και ο αδερφός μου rock. Ήταν χαοτικά αλλά υπέροχα. Θυμάμαι να κλείνω την πόρτα μου, να βάζω το discman μου και να χάνω ώρες ακούγοντας τη δική μου μουσική». Από εκείνα τα πρώτα χρόνια, ήξερε ότι η μουσική δεν ήταν απλά ένα χόμπι, αλλά ανάγκη. Στα 15 της ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής και έμαθε μόνη της πιάνο και κιθάρα.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στα 18, όταν τραγουδούσε σε piano bar στην Κηφισιά, δίπλα στον Αλέξανδρο Χατζή, γιο του Κώστα Χατζή. «Ήταν μια εμπειρία που με δίδαξε πολλά, όχι μόνο μουσική αλλά και πώς να στέκομαι ψύχραιμη, να μην υποτιμώ τον εαυτό μου και να διεκδικώ τη θέση μου χωρίς φόβο». Η πρώτη της συνάντηση με τον Κώστα Χατζή στην Κρήτη ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς συνδύαζε την καταγωγή της με τα πρώτα της βήματα στη μουσική και την αγάπη του κοινού.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος της, «28 και κάτι», αποτέλεσε προσωπικό ημερολόγιο σε μορφή τραγουδιών, με αυτοβιογραφικά στοιχεία και συνεργασίες όπως με τον Άρη Κλεισούρα. «Ήταν μια έντονη στιγμή για μένα. Κάθε τραγούδι ήταν κομμάτι της ζωής μου και με βοήθησε να καταλάβω ποια είμαι ως καλλιτέχνης», λέει η Μάγδα.

Η τελευταία της κυκλοφορία, «Ώρα να ’ρθεις», έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς στη μουσική συμμετείχαν φίλοι και συνεργάτες της, μεταξύ αυτών η Ιωάννα Μπρατσολιά. «Είναι συγκινητικό όταν γράφουν για σένα άνθρωποι που αγαπάς, με συναίσθημα», σημειώνει η ίδια.

Στη μέχρι τώρα πορεία της έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Μπάμπης Στόκας, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη και ο Σταύρος Σιώλας. Εξηγεί ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από αυτούς ήταν να παραμένει ο εαυτός της και να κερδίζει τον χώρο που της αναλογεί με ειλικρίνεια.

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της ήταν η εμφάνιση στο Ηρώδειο, όπου ένιωσε συναισθηματικά πλημμυρισμένη και υπερήφανη για το ταξίδι της. «Ήταν ένα ανεπανάληπτο συναίσθημα», λέει. Στα όνειρά της παραμένει η Επίδαυρος, αλλά και η προοπτική να παρουσιάσει τη μουσική της στο εξωτερικό, κρατώντας πάντα την προσωπικότητα και το ήθος της.

Η Μάγδα Βαρούχα μοιράζεται επίσης την αγάπη της για τον αθλητισμό και τα extreme sports, από body jumping μέχρι αγωνιστικά καρτ, όπου βρίσκει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της. «Όταν οδηγώ στην πίστα ή ασχολούμαι με κάτι extreme, βγαίνει όλο το απωθημένο μου και νιώθω ζωντανή», αναφέρει.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η ίδια στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας: «Όταν προχωράς μπροστά, εύχεσαι να μπορείς να αντεπεξέλθεις, να είσαι δυνατός σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Αρκεί να πιστεύεις στον εαυτό σου και να ακολουθείς το πάθος σου». Με αυτά τα λόγια, η Μάγδα Βαρούχα επιβεβαιώνει ότι η μουσική και η ζωή είναι ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, ταλέντο και αυθορμητισμό.

