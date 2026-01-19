Πόσο κοστίζει μια διανυκτέρευση στο κάστρο που γυρίζεται το The White Lotus

Η σάτιρα της πολυτέλειας και των σκοτεινών μυστικών επιστρέφει και αυτή τη φορά αλλάζει ήπειρο και αισθητική. Μετά από μήνες εικασιών για το πού θα εκτυλιχθούν οι νέες ιστορίες της σειράς «The White Lotus», έγινε γνωστό ότι η 4η σεζόν θα μεταφέρει το κοινό στη Γαλλική Ριβιέρα και συγκεκριμένα στη Σεν Τροπέ, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής.

Την αποκάλυψη έκανε το Variety, ανακοινώνοντας ότι η σειρά του HBO, σε δημιουργία και σκηνοθεσία του Mike White, δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τα ξενοδοχεία Four Seasons. Αντίθετα, η παραγωγή επέλεξε ως βασικό σκηνικό το Château de la Messardière, ένα ιστορικό παλάτι του 19ου αιώνα που δεσπόζει σε λόφο πάνω από τη Σεν Τροπέ. Το Château de la Messardière εκτείνεται σε κτήμα 13 εκταρίων και προσφέρει πανοραμική θέα στη Μεσόγειο και τον κόλπο της Pampelonne. Πρόκειται για πεντάστερο ξενοδοχείο, όπου τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές πολυτέλειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ξενοδοχείου, η διαμονή ξεκινά από 1350 ευρώ τη βραδιά για 2 άτομα σε δωμάτιο 20 τετραγωνικών μέτρων με μπαλκόνι. Οι Junior Suites διατίθενται από 2000 ευρώ τη νύχτα για 2 άτομα και περιλαμβάνουν καθιστικό και ιδιωτική βεράντα ή μπαλκόνι. Η Junior Suite με ιδιωτική πισίνα και βεράντα, με θέα είτε στη θάλασσα είτε στους κήπους του κτήματος, κοστίζει 2824 ευρώ τη βραδιά, ενώ η Junior Suite Pampelonne των 50 τετραγωνικών μέτρων, με ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και θέα στον ομώνυμο κόλπο, φτάνει τα 3215 ευρώ τη βραδιά.

Στην κατηγορία των πιο εντυπωσιακών επιλογών συγκαταλέγονται οι Prestige Suites. Η σουίτα Terrasse, που βρίσκεται στο ιστορικό τμήμα του κάστρου, διαθέτει υπνοδωμάτιο με ευρύχωρο dressing, καθιστικό και ιδιωτική βεράντα 100 τετραγωνικών μέτρων με θέα στον κόλπο της Pampelonne και κοστίζει 3700 ευρώ τη βραδιά για 2 άτομα. Η Suite Prestige των 100 τετραγωνικών μέτρων, με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, σαλόνι με καναπέ κρεβάτι και τραπεζαρία, αγγίζει τα 6100 ευρώ.

Η μεγαλύτερη σουίτα του ξενοδοχείου, η Suite Victoire, εκτείνεται σε 150 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 2 υπνοδωμάτια με ιδιωτικά μπάνια, σαλόνι, τραπεζαρία και πανοραμική ιδιωτική βεράντα. Το κόστος διαμονής ανέρχεται στα 8600 ευρώ τη βραδιά για 2 άτομα.

Για όσους αναζητούν απόλυτη ιδιωτικότητα, το Château de la Messardière διαθέτει και 3 ανεξάρτητες κατοικίες σε μορφή πολυτελών βιλών. Η Residence 3 Chambres των 170 τετραγωνικών μέτρων, με ιδιωτική πισίνα και καταπράσινο κήπο, κοστίζει 10000 ευρώ τη βραδιά. Η μεγαλύτερη επιλογή, La Bastide με 4 υπνοδωμάτια, αναπτύσσεται σε 335 τετραγωνικά μέτρα σε 2 επίπεδα και περιλαμβάνει βεράντα με χώρο fitness και ιδιωτική πισίνα, με τιμή που φτάνει τα 21000 ευρώ τη βραδιά.

Το Château de la Messardière, με την ιστορική του αίγλη και την υπερβολική πολυτέλεια, μοιάζει ιδανικό σκηνικό για να φιλοξενήσει τις ίντριγκες, τις κοινωνικές εντάσεις και τα μυστικά που χαρακτηρίζουν τη σειρά «The White Lotus». Σε έναν χώρο όπου η χλιδή αγγίζει τα όρια της υπερβολής, η 4η σεζόν της σειράς φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει με τον ίδιο καυστικό τρόπο τη σάτιρα του κόσμου των υπερπλουσίων, αυτή τη φορά με φόντο τη λαμπερή Γαλλική Ριβιέρα.

