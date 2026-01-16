Mad Bubble
Streaming News 16.01.2026

Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση

Η πρεμιέρα του 2ου κύκλου συγκέντρωσε 5,4 εκατομμύρια θεατές σε 3 ημέρες, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 200% σε σχέση με πέρυσι
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «The Pitt» κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στο ενδιαφέρον του κοινού με την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου και μέσα σε 3 ημέρες συγκέντρωσε 5,4 εκατομμύρια θεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 200% σε σύγκριση με την πρεμιέρα της σειράς το 2025. Η πορεία της τηλεθέασης δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα, το επεισόδιο έφτασε συνολικά τα 7,2 εκατομμύρια θεατές. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη Warner Bros. Discovery και αφορούν αποκλειστικά την αμερικανική αγορά, καταδεικνύοντας τη συνεχή απήχηση της σειράς στο κοινό.

Διάβασε επίσης: Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White

Η αυξημένη προσοχή που συγκεντρώνει το «The Pitt» δεν θεωρείται τυχαία. Το ιατρικό δράμα έκανε αίσθηση από την πρώτη του εμφάνιση, αποσπώντας θετικές κριτικές και χτίζοντας σταδιακά ένα πιστό κοινό μέσα από τη διάδοση από στόμα σε στόμα. Η επιτυχία αυτή μεταφράστηκε και σε ισχυρή παρουσία στα βραβεία, με τη σειρά να ξεχωρίζει ως μία από τις πλέον πολυσυζητημένες της τηλεοπτικής χρονιάς.

Στην τελετή απονομής των βραβείων Emmy τον Σεπτέμβριο, το «The Pitt» απέσπασε 5 διακρίσεις, ανάμεσά τους το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς και το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου για τον Noah Wyle. Οι ίδιες δύο κορυφαίες διακρίσεις απονεμήθηκαν στη σειρά και στις πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή.

www.imdb.com

Η δημιουργία της σειράς ανήκει στον R. Scott Gemmill.  Στο καστ, πέρα από τον Noah Wyle, συμμετέχουν οι Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez και Sepideh Moafi, συνθέτοντας ένα σύνολο που έχει συμβάλει καθοριστικά στη δραματική ένταση και την αυθεντικότητα της σειράς. Η εντυπωσιακή εκκίνηση του δεύτερου κύκλου επιβεβαιώνει ότι το «The Pitt» έχει πλέον εδραιωθεί ως ισχυρός παίκτης στο τηλεοπτικό τοπίο, με την ανοδική του πορεία να δείχνει ότι η επιτυχία του μόνο παροδική δεν είναι.

Διάβασε επίσης: Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

HBO The Pitt ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
