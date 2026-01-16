Mad Bubble
Ενθουσιασμένος ο Lenny Kravitz για το νέο album του Harry Styles

Ο πατέρας της Zoë Kravitz σχολιάζει την ανακοίνωση της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Harry Styles, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια απουσίας και ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνει τη στήριξη σημαντικών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Lenny Kravitz, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το επερχόμενο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή. Την Πέμπτη, ο Harry Styles ανακοίνωσε επίσημα μέσω Instagram ότι το νέο του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του μετά το προηγούμενο άλμπουμ του, που είχε κυκλοφορήσει πριν από σχεδόν 4 χρόνια. Ο νέος δίσκος φέρει τον τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, ο Lenny Kravitz, τραγουδιστής και ηθοποιός και πατέρας της Zoë Kravitz, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Harry Styles, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του. Με ένα σχόλιο που περιλάμβανε σύμβολα καρδιάς και γροθιάς, ο Lenny Kravitz έδειξε ξεκάθαρα την έγκρισή του για τη νέα μουσική κατεύθυνση του 31χρονου καλλιτέχνη.

Screenshot

Η Zoë Kravitz δεν σχολίασε την ανάρτηση του Harry Styles, ενώ το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση του. Παρ’ όλα αυτά, οι φήμες για δεσμό ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα στα τέλη Αυγούστου, όταν θαυμαστές τους τούς εντόπισαν να περνούν χρόνο μαζί στη Ρώμη. Παρότι η σχέση τους μετρά μόνο λίγους μήνες, οι φήμες περί αρραβώνα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους καθώς η Zoë Kravitz φορούσε χρυσή βέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Zoë Kravitz στο παρελθόν είχε αρραβωνιαστεί με τον ηθοποιό Channing Tatum, με τη σχέση τους να ολοκληρώνεται το 2024.

album Harry Styles Lenny Kravitz Zoe Kravitz
