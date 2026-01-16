Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή

Η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με τη θεατρική και σέξι εμφάνισή της, χορεύοντας πάνω στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις ζωντανές εμφανίσεις της, αποκαλύπτοντας τη δυναμική της σκηνική παρουσία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, συμμετέχοντας στο σόου «The Velvet Night», μια παράσταση που συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ψυχαγωγική εμπειρία.

Στο βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», συνδυάζοντας τη φωνή της με χορευτικές κινήσεις πάνω στη σκηνή. Καθισμένη σε καρέκλα, η τραγουδίστρια δείχνει μια πιο θεατρική πλευρά της, φορώντας κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ η εμφάνισή της απέσπασε πληθώρα θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους, που ενθουσιάστηκαν από την ενέργεια και τη λάμψη της.

https://www.instagram.com/reels/DTdYhohDXxR/

