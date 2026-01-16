Mad Bubble
Celeb News 16.01.2026

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή

Η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με τη θεατρική και σέξι εμφάνισή της, χορεύοντας πάνω στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις ζωντανές εμφανίσεις της, αποκαλύπτοντας τη δυναμική της σκηνική παρουσία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, συμμετέχοντας στο σόου «The Velvet Night», μια παράσταση που συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ψυχαγωγική εμπειρία.

https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ελεονώρα Μελέτη: Η αποκάλυψη για κακοποίηση σε σχέση της μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», συνδυάζοντας τη φωνή της με χορευτικές κινήσεις πάνω στη σκηνή. Καθισμένη σε καρέκλα, η τραγουδίστρια δείχνει μια πιο θεατρική πλευρά της, φορώντας κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ η εμφάνισή της απέσπασε πληθώρα θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους, που ενθουσιάστηκαν από την ενέργεια και τη λάμψη της.

https://www.instagram.com/reels/DTdYhohDXxR/

Διάβασε επίσης: Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα

Έλενα Παπαρίζου μουσική ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
