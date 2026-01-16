Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους. Οι δυο τους είχαν ενώσει τις ζωές τους το καλοκαίρι του 2019, σε έναν ρομαντικό γάμο στα Χανιά, όμως πλέον ακολουθούν χωριστούς δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χωρισμός τους έγινε αθόρυβα και χωρίς εντάσεις. Οι δυο τους δεν μένουν μαζί εδώ και μήνες, ωστόσο έχουν επιλέξει να διατηρήσουν μια ζεστή και ουσιαστική επικοινωνία. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για μια ώριμη απόφαση, που πάρθηκε με σεβασμό και κατανόηση και από τις δύο πλευρές.

Η Σοφία Μαριόλα είχε σταθεί στο πλευρό του γνωστού ηθοποιού σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές της ζωής του, με τον ίδιο να έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη στήριξη που δέχτηκε στη μάχη του με την κατάθλιψη. Παρά τον χωρισμό, το αίσθημα εκτίμησης και αγάπης φαίνεται να παραμένει ανάμεσά τους.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας να περάσει τις γιορτές κοντά στον γιο του, Αλκιβιάδη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαδικασίες για τη λύση του γάμου έχουν ήδη δρομολογηθεί και το διαζύγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί συναινετικά.

