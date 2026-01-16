Πάνω από 160 σε αριθμό: Οι πιο hot σειρές και ταινίες του Netflix που έρχονται το 2026

Από cult hits μέχρι διεθνείς παραγωγές -το πρόγραμμα που θα σε καθηλώσει

Το 2026 αναμένεται να είναι έτος-φαινόμενο για τους φαν του Netflix, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε πάνω από 160 νέες παραγωγές που θα κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά! Από τελευταίες σεζόν αγαπημένων σειρών μέχρι ολοκαίνουργιες δημιουργίες από μεγάλα ονόματα της showbiz, το πρόγραμμα υπόσχεται δράση, μυστηριό, ρομάντζο και εκπλήξεις για όλα τα γούστα.

Η παρουσίαση του Netflix περιλάμβανε 110 σειρές (scripted, unscripted, animated και live-action), 44 ταινίες (από blockbuster και ντοκιμαντέρ μέχρι stand-up specials) και 12 παιχνίδια για mobile και TV, επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 θα είναι χρονιά ρεκόρ για streaming.

Οι σειρές που περιμένουμε περισσότερο

The Witcher – Τελική σεζόν: Ο Liam Hemsworth αναλαμβάνει τον ρόλο του Geralt of Rivia για την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς φαινόμενο. Το ταξίδι κλείνει με επικές μάχες και τη σωτηρία της Ciri.

Outer Banks – Season 5: Οι Pogues επιστρέφουν για το μεγάλο φινάλε, υπόσχοντας το πιο συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού που έχουμε δει ποτέ.

3 Body Problem – Season 2: Η εξωγήινη εισβολή πλησιάζει και η sci-fi σειρά συνεχίζει με περισσότερη δράση και μυστήριο, μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν.

Avatar: The Last Airbender – Season 2 (10 Μαρτίου): Ο Aang και η παρέα του ξεκινούν μια νέα αποστολή για να πείσουν τον Earth King να τους υποστηρίξει στη μάχη ενάντια στον Fire Lord Ozai.

Bridgerton – Season 4: Ο Benedict παίρνει τα πρωτεία στη 4η σεζόν, η οποία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη: Part 1 στις 29 Ιανουαρίου και Part 2 στις 26 Φεβρουαρίου.

The Night Agent – Season 3: Η σειρά δράσης επιστρέφει με συνωμοσίες και high-stakes missions στις 19 Φεβρουαρίου.

Beef – Season 2 (16 Απριλίου): Το δημοφιλές anthology series επιστρέφει με νέο story για ζευγάρι που γίνεται μάρτυρας ενός ασυνήθιστου καβγά.

Virgin River – Season 7 (12 Μαρτίου): Η Mel και ο Jack συνεχίζουν τις ιστορίες τους στο γραφικό Virgin River με περισσότερο ρομάντζο και δράμα.

One Piece: Into the Grand Line – Season 2 (10 Μαρτίου): Η live-action διασκευή του αγαπημένου anime επιστρέφει με νέες περιπέτειες και επικίνδυνους εχθρούς.

Stranger Things: Tales From ’85: Ένα animated spin-off που μας ξαναβάζει στον κόσμο του Stranger Things με νέα τέρατα και περιπέτειες.

Κορυφαίες ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις

Narnia – Greta Gerwig (Δεκέμβριος 2026)

Peaky Blinders: The Immortal Man (20 Μαρτίου)

Enola Holmes 3 (Καλοκαίρι 2026)

Apex (24 Απριλίου) με Charlize Theron

Heartstopper Forever – συνέχεια της δημοφιλούς UK σειράς

Και πολλές ακόμα, από international hits μέχρι anime, reality shows και stand-up specials, όπως:

Lupin – Season 4 (Φθινόπωρο 2026)

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run (19 Μαρτίου)

Age of Attraction – Dating reality

Mike Epps: Delusional – Stand-up special (27 Ιανουαρίου)

Γιατί το 2026 θα είναι χρονιά-σταθμός για Netflix

Με νέες σειρές, ταινίες, docuseries, animated projects, διεθνείς παραγωγές και live events, το Netflix επιβεβαιώνει τη θέση του ως κορυφαία πλατφόρμα streaming. Από blockbuster σειρές μέχρι indie hits, φέτος κάθε fan θα βρει κάτι για το γούστο του.

