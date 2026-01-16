Mad Bubble
Μουσικά Νέα 16.01.2026

Αναμονή τέλος! Ο Harry Styles ανακοίνωσε νέο σόλο album

Τον Μάρτιο η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Βρετανού καλλιτέχνη με το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», τέσσερα χρόνια μετά το «Harry’s House»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του τέταρτου σόλο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά από τέσσερα χρόνια. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του από την εποχή του ιδιαίτερα επιτυχημένου «Harry’s House». Η ανακοίνωση προηγήθηκε από μια σύντομη αλλά αινιγματική καμπάνια, με διαφημιστικές πινακίδες σε διάφορες πόλεις του κόσμου να εμφανίζουν φράσεις όπως «ανήκουμε ο ένας στον άλλο» και «θα τα πούμε πολύ σύντομα». Λίγες ώρες πριν από την επίσημη γνωστοποίηση, ο Harry Styles έστειλε στους θαυμαστές του, που είχαν εγγραφεί σε προωθητική λίστα στο WhatsApp, ένα ηχητικό μήνυμα στο οποίο τραγουδούσε τη φράση «we belong together».

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» έχει παραχθεί από τον Kid Harpoon, τον Βρετανό τραγουδοποιό και παραγωγό που έχει συνεργαστεί με τον Harry Styles και στα τρία προηγούμενα άλμπουμ του. Τη συνυπογραφή στην παραγωγή των παλαιότερων δίσκων είχε και ο Tyler Johnson, συνεργασία που καθόρισε τον χαρακτηριστικό ήχο της σόλο πορείας του καλλιτέχνη.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει τον 31χρονο pop star να φορά γυαλιά ηλίου και να σκύβει κάτω από μια ντισκομπάλα, η οποία μοιάζει να αιωρείται στον νυχτερινό ουρανό. Αν και η λίστα των 12 τραγουδιών δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα νέο μουσικό υλικό, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Harry Styles διέθεσε πακέτα προπαραγγελίας με βινύλια, κασέτες, T shirts, μια αναλογική φωτογραφική μηχανή και τσαντάκια μέσης. Η αυξημένη επισκεψιμότητα οδήγησε τον ιστότοπο σε προσωρινή κατάρρευση λίγο μετά την ανακοίνωση.

Ο νέος δίσκος έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Harry’s House», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts παγκοσμίως. Το άλμπουμ απέσπασε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Grammy 2023, κερδίζοντας συνολικά τρεις διακρίσεις, ενώ αναδείχθηκε άλμπουμ της χρονιάς και στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς. Από τον δίσκο ξεχώρισε το single «As It Was», το οποίο αποτελεί το πιο streamed τραγούδι του Harry Styles στο Spotify, με 4.2bn streams.

Το τελευταίο νέο μουσικό έργο που είχε παρουσιάσει ο Harry Styles ήταν το «Forever, Forever», ένα οκτάμισι λεπτών ορχηστρικό κομμάτι για πιάνο, το οποίο ερμήνευσε ζωντανά στην τελευταία συναυλία της περιοδείας του το 2023.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» είναι επίσης το πρώτο άλμπουμ του καλλιτέχνη μετά τον θάνατο του πρώην μέλους των One Direction, Liam Payne, τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών.

