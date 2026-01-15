Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H συνταγή για την viral κοτόσουπα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράζεται τη συνταγή της viral σούπας με κοτόπουλο, λαχανικά και ζυμαρικά – ζεστή, βελούδινη και ιδανική για τις κρύες μέρες του χειμώνα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη περνά συχνά χρόνο στην κουζίνα, πειραματιζόμενη με συνταγές και απολαμβάνοντας τη μαγειρική σαν χόμπι αλλά και τρόπο χαλάρωσης. Ο κρύος χειμώνας των τελευταίων ημερών αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για ζεστά, θρεπτικά πιάτα, και το μοντέλο δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει τη viral σούπα με κοτόπουλο, λαχανικά και ζυμαρικά που έχει ξετρελάνει το διαδίκτυο.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Γαρυφαλλιά έγραψε: «Έφτιαξα την πιο νόστιμη σούπα με κοτόπουλο» και συνόδευσε το story με μια φωτογραφία που σίγουρα ανοίγει την όρεξη.

Η σούπα με κοτόπουλο και ζυμαρικά που κλέβει τις εντυπώσεις

Η συνταγή για τη βελούδινη σούπα είναι απλή και ιδανική για τις κρύες μέρες:

Υλικά (για 4 μερίδες)

1 στήθος κοτόπουλο, κομμένο στη μέση

3 καρότα

1 γλυκοπατάτα

1 πατάτα

1 κρεμμύδι, κομμένο στη μέση

1 κλωνάρι σέλινο

250 γρ. ζυμαρικά

Νερό όσο να καλύψει τα υλικά

Αλάτι και πιπέρι

Χυμός από ½ λεμόνι

1–2 κ.σ. ελαιόλαδο (στο τέλος)

Οδηγίες:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει.

Προσθέτουμε τα καρότα, τη γλυκοπατάτα, την πατάτα, το κρεμμύδι και το σέλινο, ανακατεύοντας για 1–2 λεπτά.

Ρίχνουμε νερό ώστε να καλύψει τα υλικά, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά για 30 λεπτά.

Αφαιρούμε το κοτόπουλο και ένα καρότο, και πολτοποιούμε τα υπόλοιπα λαχανικά με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία, κρεμώδης σούπα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό.

Επιστρέφουμε τη σούπα στη φωτιά, ρίχνουμε τα ζυμαρικά και βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν, ανακατεύοντας συχνά.

Κόβουμε το κοτόπουλο και το καρότο σε μικρά κομματάκια και τα προσθέτουμε ξανά στη σούπα.

Τέλος, προσθέτουμε χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο, ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε για να ρυθμίσουμε αλάτι και πιπέρι.

