Η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και το γιορτάζει με μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία

Ζωντανή περιοδεία-αφιέρωμα στα 70 χρόνια του διαγωνισμού, με εμβληματικούς καλλιτέχνες και στάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ανακοίνωσε μια μεγάλη ζωντανή περιοδεία για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του, η οποία θα ξεκινήσει μετά τον φετινό μεγάλο τελικό.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), το νέο αυτό σόου θα περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αξέχαστους καλλιτέχνες των επτά δεκαετιών του διαγωνισμού. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν, η EBU επιβεβαίωσε ότι στην περιοδεία θα εμφανιστούν και 10 από τους φετινούς διαγωνιζόμενους.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το O2 Arena του Λονδίνου στις 15 Ιουνίου και στη συνέχεια θα περάσει από άλλες εννέα πόλεις της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής γύρω από τον διαγωνισμό, μετά τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν φέτος, αφού η πλειοψηφία των μελών ψήφισε τον Δεκέμβριο υπέρ μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν και τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τόμας Νόιβιρτ, που κέρδισε τη Eurovision το 2014 με το καλλιτεχνικό του alter ego Conchita Wurst, αποστασιοποιήθηκε από τον διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι σκοπεύει «να επικεντρωθεί περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσει χώρο για να εξελιχθούν νέα πράγματα».

Παράλληλα, η Πολωνή καλλιτέχνιδα Karolina Czarnecka, μαζί με το συγκρότημά της Brutto Szkła, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου της Πολωνίας για τη Eurovision 2026, δηλώνοντας πως δεν μπορεί «να συναινέσει στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου».

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη νέα περιοδεία θα ερμηνεύσουν τις δικές τους συμμετοχές στη Eurovision, αλλά και διασκευές από αγαπημένα τραγούδια της 70χρονης ιστορίας του διαγωνισμού. Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι οι διοργανωτές «ήθελαν να κάνουν κάτι πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό» για την επέτειο.

Όπως ανέφερε, η μορφή της περιοδείας θα «αποτυπώνει την εξέλιξη του διαγωνισμού» και θα «γιορτάζει το ένδοξο παρελθόν, κοιτάζοντας παράλληλα προς το μέλλον». «Για πρώτη φορά φέρνουμε τη μαγεία της ζωντανής εμπειρίας της Eurovision απευθείας στους φανς, στους φίλους και στις οικογένειές τους σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η τελική λίστα των καλλιτεχνών του 2026 που θα συμμετάσχουν στην περιοδεία δεν θα ανακοινωθεί πριν ολοκληρωθεί ο φετινός διαγωνισμός, κάτι που δείχνει ότι θα επιλεγούν όσοι ξεχωρίσουν με υψηλές θέσεις ή ιδιαίτερα αξέχαστες εμφανίσεις.

Η EBU τόνισε ότι η ζωντανή περιοδεία δίνει την ευκαιρία στους φανς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τον ίδιο τον διαγωνισμό «να παρακολουθήσουν ένα σόου που θα αποδίδει την κλίμακα, το θέαμα και το πνεύμα της Eurovision».

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Αμβούργο, το Μιλάνο, τη Ζυρίχη, την Αμβέρσα, την Κολωνία, την Κοπεγχάγη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τη Στοκχόλμη.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ξεκίνησε τον Μάιο του 1956 στην Ελβετία και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα παγκοσμίως. Ο περσινός διαγωνισμός παρακολουθήθηκε από 175 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου, μετά τη νίκη της Αυστρίας το 2025.

