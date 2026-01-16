Mad Bubble
Το Hollywood κάνει απόβαση στην Ελλάδα για τη νέα ταινία του Damien Chazelle

Στην Ελλάδα για γυρίσματα η Michelle Williams ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig για το νέο φιλμ του βραβευμένου σκηνοθέτη που θα πραγματοποιήσει γυρίσματα σε Κέρκυρα και Αττική
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια ακόμη μεγάλη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, καθώς τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Damien Chazelle θα πραγματοποιηθούν σε εμβληματικές τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής. Το άτιτλο προς το παρόν πρότζεκτ του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ και τοποθετεί τη χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα εμφανιστούν η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig. Η ταινία ανήκει στο είδος του δράματος και η υπόθεσή της εκτυλίσσεται σε περιβάλλον φυλακής, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος ο Damien Chazelle. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου.

Στην ομάδα των συντελεστών συμμετέχουν επίσης ο Lol Crawley, γνωστός από τη φωτογραφία της ταινίας «The Brutalist», ο οποίος θα έχει ρόλο στην παραγωγή, καθώς και η Florence Martin, που αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Η Florence Martin έχει ξεχωρίσει για τη δουλειά της στην ταινία του Paul Thomas Anderson «Μια μάχη μετά την άλλη», η οποία απέσπασε 4 Χρυσές Σφαίρες.

Η συμμετοχή της Michelle Williams επισημοποιήθηκε λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της παραγωγής. Η ηθοποιός μετρά 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ και επιστρέφει σε έναν απαιτητικό δραματικό ρόλο, πλαισιωμένη από τον Cillian Murphy και τον Daniel Craig, δύο από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους πρωταγωνιστές του διεθνούς κινηματογράφου. Η εμπλοκή του Cillian Murphy και του Daniel Craig είχε γίνει γνωστή ήδη από την άνοιξη του 2024, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες για τις πρώτες συζητήσεις τους με την παραγωγή.

Η νέα αυτή ταινία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Damien Chazelle, καθώς ακολουθεί το «Babylon», την ακριβή και φιλόδοξη αναπαράσταση του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920 που κυκλοφόρησε το 2022. Παρά το εντυπωσιακό καστ με τη Margot Robbie και τον Brad Pitt, η ταινία δεν απέδωσε εμπορικά και αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από κοινό και κριτικούς.

Ο Damien Chazelle έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι η αποτυχία του «Babylon» επηρέασε το πλαίσιο χρηματοδότησης των επόμενων έργων του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι οικονομικά η ταινία δεν λειτούργησε, τονίζοντας πως είναι αδύνατο ένας δημιουργός να μην επηρεάζεται από τέτοιες συνθήκες, ακόμη και αν προσπαθεί να διατηρήσει την καλλιτεχνική του ελευθερία.

Τέσσερα χρόνια μετά εκείνη την εμπειρία, ο Damien Chazelle επιστρέφει σε ένα πιο γνώριμο για τον ίδιο δραματικό έδαφος, με μια ιστορία έντονων χαρακτήρων.  Με τα γυρίσματα να τοποθετούνται στην Κέρκυρα και την Αττική και με ένα από τα πιο δυνατά καστ των τελευταίων ετών, η νέα ταινία του Damien Chazelle αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της επόμενης περιόδου, τόσο για τη διεθνή της απήχηση όσο και για την προβολή της Ελλάδας ως σημαντικού κινηματογραφικού προορισμού.

