Beauty 16.01.2026

Γιατί η σάουνα είναι το κλειδί για το χειμερινό σου glow up

Η σάουνα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ευεργετικά οφέλη για την επιδερμίδα, αλλά η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές
Ενώ τα οφέλη της σάουνας για την υγεία είναι πολυάριθμα, δεν πρέπει να αγνοούμε και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης στην επιδερμίδα. Η θερμότητα της σάουνας είναι εγγενώς ευεργετική για το δέρμα, βοηθώντας στη χαλάρωση, τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και τη γενικότερη ευεξία, και γι’ αυτό πολλοί επιλέγουν να επισκέπτονται τακτικά τον χώρο αυτό.

Παράλληλα, η σάουνα μπορεί να προσφέρει μια υγιή, προσωρινή λάμψη στο δέρμα. Η αυξημένη ροή του αίματος και η εφίδρωση συμβάλλουν στον καθαρισμό των πόρων, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης μαύρων στιγμάτων και ακμής. Επιπλέον, μετά από μια συνεδρία, το δέρμα γίνεται πιο δεκτικό στα ενυδατικά προϊόντα και τους ορούς, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της καθημερινής φροντίδας.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Οι δερματολόγοι συνιστούν τη χρήση της σάουνας ως μέρος μιας ολοκληρωμένης ρουτίνας περιποίησης του δέρματος, αρκεί να προσαρμόζεται στον τύπο του δέρματος σας. Όσοι έχουν ροδόχρου ακμή, ενεργή δερματίτιδα ή πολύ ξηρό/ευαίσθητο δέρμα, καλό είναι να ζητήσουν πρώτα τη γνώμη ειδικού.

Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, έντονη εφίδρωση και ξηρότητα, ενώ υπάρχει και μικρός κίνδυνος διαστολής των τριχοειδών αγγείων, ειδικά αν περνάτε πολύ χρόνο μέσα στη σάουνα. Η ισορροπία είναι το κλειδί για να παραμείνει η εμπειρία ευεργετική και όχι επιβαρυντική.

Συχνότητα και μακροπρόθεσμα οφέλη

Για τους περισσότερους, μία έως τρεις επισκέψεις στη σάουνα την εβδομάδα είναι αρκετές. Βραχυπρόθεσμα, το δέρμα φαίνεται πιο φωτεινό και λαμπερό λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του αίματος. Μακροπρόθεσμα, μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες συνεπούς χρήσης, παρατηρείται καθαρότερη επιδερμίδα, μειωμένη εμφάνιση ακμής και βελτιωμένη ενυδάτωση.

Φροντίδα πριν και μετά τη σάουνα

Η σωστή προετοιμασία και φροντίδα του δέρματος είναι απαραίτητη. Καθάρισε καλά το δέρμα από μακιγιάζ και αντηλιακό, ώστε να μην φράξουν οι πόροι με τον ιδρώτα. Απόφυγε τα σκληρά απολεπιστικά προϊόντα όπως AHA, BHA ή ρετινοειδή πριν και αμέσως μετά τη συνεδρία. Τέλος, επίλεξε ενυδατικές κρέμες πλούσιες σε κεραμίδια ή προϊόντα που επανορθώνουν τον δερματικό φραγμό, για να κρατήσετε το δέρμα σας ενυδατωμένο και προστατευμένο.

