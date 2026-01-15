Mad Bubble
Nails alert: Τα 5 viral χρώματα στο μανικιούρ του 2026

Τα relaxed pants είναι η νέα τάση της μόδας για το 2026, προσφέροντας άνεση και κομψότητα σε κάθε στιγμή της ημέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εξέλιξη των τάσεων στην περιποίηση των άκρων ακολουθεί πλέον ταχύτατους ρυθμούς, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να διαμορφώνουν την αισθητική πριν καν αυτή αποτυπωθεί στις πασαρέλες. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυριαρχούσαν οι έντονες λάμψεις και τα περίπλοκα τρισδιάστατα σχέδια, το 2026 φέρνει μια σημαντική στροφή προς την απλότητα και τη συναισθηματική ηρεμία. Οι νέες κατευθύνσεις εστιάζουν σε αποχρώσεις που εκπέμπουν σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα μίνιμαλ αλλά και γεμάτο χαρακτήρα.

Αυτή η μετάβαση προς πιο γήινες και «ήσυχες» επιλογές δεν στερείται δυναμισμού. Αντίθετα, οι χρωματικές παλέτες του έτους έχουν σχεδιαστεί για να εναρμονίζονται πλήρως με τις ενδυματολογικές επιλογές, λειτουργώντας ως ένα εκλεπτυσμένο συμπλήρωμα της συνολικής εμφάνισης. Η φιλοσοφία πίσω από τα μανικιούρ της φετινής χρονιάς βασίζεται στην ιδέα ότι το σωστό χρώμα μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια και τη διάθεση, ενισχύοντας την αίσθηση του σκοπού και της αποφασιστικότητας σε κάθε κίνηση.

Λευκό

Το «Cloud Dancer», μια απόχρωση του γκριζωπού λευκού, αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Αντί για το έντονο, αδιαφανές λευκό που θυμίζει διορθωτικό υγρό, η τάση επιτάσσει πιο μαλακές, «γαλακτερές» εκδοχές. Αυτή η στροφή προς το σπασμένο λευκό προσδίδει περισσότερη προσωπικότητα στο μίνιμαλ μανικιούρ και συνδυάζεται άψογα με κάθε στυλ ντυσίματος.

Σοκολατί

Το σοκολατί εδραιώνεται ως η απόλυτη ουδέτερη επιλογή που δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα. Για το 2026, η έμφαση δίνεται στις αποχρώσεις της σοκολάτας γάλακτος, του espresso και του latte. Είναι μια επιλογή κομψή και λιγότερο δραματική από το μαύρο, που δείχνει εξίσου εντυπωσιακή τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα όσο και κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Πράσινο του φασκόμηλου

Μετά την κυριαρχία των πολύ έντονων πράσινων τόνων, η φετινή χρονιά προτείνει μια πιο καταπραϋντική εκδοχή. Το πράσινο του φασκόμηλου (sage green) και οι απαλοί, γήινοι τόνοι αντανακλούν την ανάγκη για σύνδεση με τη φύση και την οικολογική συνείδηση. Αυτές οι αποχρώσεις λειτουργούν ως ένα «συναισθηματικό αντίδοτο» στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Βαθύ Μαύρο

Το μαύρο μανικιούρ επιστρέφει ως μια δυναμική αντίθεση στις γαλακτερές και παστέλ αποχρώσεις που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια. Η «vampy» αισθητική του μαύρου προσφέρει μια πιο edgy επιλογή, αποδεικνύοντας ότι το 2026 υπάρχει χώρος για όλα τα στυλ, από τα πιο διακριτικά έως τα πιο σκοτεινά και επιβλητικά.

Το μπλε της καταιγίδας

Μια ιδιαίτερη απόχρωση ανάμεσα στο γραφίτη και το παστέλ μπλε κερδίζει τις εντυπώσεις φέτος. Το «θυελλώδες» μπλε, με δόσεις γκρι, είναι μια σοφιστικέ επιλογή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Αν και οι μπλε τόνοι γενικά θα αγαπηθούν πολύ φέτος, αυτή η συγκεκριμένη μουντή εκδοχή είναι που θα κυριαρχήσει στις προτιμήσεις των πιο ενημερωμένων γύρω από τη μόδα.

