Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη

Οι τάσεις στο μακιγιάζ συχνά έρχονται και φεύγουν, αλλά κάποιες επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Μία από αυτές είναι τα frosted lips, τα χείλη με δροσερό, λαμπερό φινίρισμα που χαρίζουν glamour και παιχνιδιάρικη διάθεση σε κάθε εμφάνιση. Από τις χρυσές εποχές του κινηματογράφου μέχρι τα 2000s, η τάση έχει επανέλθει για να προσθέσει λάμψη και διάσταση στα καθημερινά looks.

Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι η ικανότητά τους να κάνουν τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και ζωντανά. Είτε επιλέξεις πλήρη κάλυψη με shimmer είτε μια πιο subtle εφαρμογή στο κέντρο των χειλιών, το αποτέλεσμα είναι πάντα εντυπωσιακό και κομψό. Η τάση προσφέρει ένα εύκολο τρόπο να πειραματιστείς με το μακιγιάζ, χωρίς να χρειάζεται να υπερβάλεις.

Πώς ξεκίνησε το trend

Τα frosted lips δεν είναι κάτι καινούργιο, απλώς επιστρέφουν κάθε φορά πιο ανανεωμένα. Η πρώτη τους εμφάνιση έγινε στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, όταν τα χείλη έπρεπε να «πιάνουν» το φως και να δείχνουν πιο έντονα μπροστά στην κάμερα. Το παγωμένο φινίρισμα χάριζε λάμψη και διάσταση, δημιουργώντας ένα glam αποτέλεσμα που ταίριαζε απόλυτα με την αισθητική της εποχής.

Στη δεκαετία του ’60, το frost έγινε πιο τολμηρό και εμφανές, με έντονη χρωστική και λιγότερη διακριτικότητα. Στα 00s επέστρεψε ξανά, αυτή τη φορά πιο διάφανο και glossy. Σήμερα, το frosted lip επανέρχεται με σύγχρονη ματιά, ισορροπώντας ανάμεσα στη νοσταλγία και το minimal glam.

Γιατί τα frosted lips επιστρέφουν δυναμικά

Η λάμψη είναι ο βασικός λόγος. Τα φωτεινά, ιριδίζοντα χείλη δείχνουν πιο γεμάτα και ζωντανά, ενώ αντανακλούν το φως με τρόπο που χαρίζει διάσταση χωρίς υπερβολή. Το αποτέλεσμα δείχνει φρέσκο, νεανικό και ανεπιτήδευτα εντυπωσιακό.

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκδοχές, το σημερινό frosted look μπορεί να είναι διακριτικό και ελεγχόμενο. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο κέντρο των χειλιών ή σαν ένα λεπτό πέπλο λάμψης πάνω από ένα φυσικό χρώμα, προσφέροντας κομψότητα και σύγχρονο χαρακτήρα.

Πώς να πετύχεις το look

Υπάρχουν απλοί τρόποι να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να δείχνει υπερβολική. Ξεκίνα επιλέγοντας υφή που σου ταιριάζει και άφησε τη λάμψη να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο φυσικό σχήμα των χειλιών σου.

Αν θέλεις να το δοκιμάσεις πιο χαλαρά, μπορείς να εφαρμόσεις το κραγιόν ή το μολύβι σου όπως συνήθως και να προσθέσεις από πάνω μια ελαφριά ιριδίζουσα υφή με ταμποναριστές κινήσεις. Έτσι ελέγχεις την ένταση και προσαρμόζεις το αποτέλεσμα στο προσωπικό σου στιλ.

