Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 14.01.2026

Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

ariana_grande
Η pop star εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με το νέο της καστανό look και την κλασική ψηλή αλογοουρά που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ariana Grande έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις στη φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, φέρνοντας πίσω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χτενίσματά της: την ψηλή, κομψή αλογοουρά που είχε σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά. Η pop star επέλεξε να συνδυάσει την επιστροφή στις ρίζες της με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Στο κόκκινο χαλί του Λος Άντζελες, φορούσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Vivienne Westwood Couture με ασύμμετρη σιλουέτα και ογκώδη φιόγκο γύρω από τον ώμο. Το look ολοκληρωνόταν με διαμαντένιο τσόκερ, σκουλαρίκια και ασορτί δαχτυλίδι, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, τονίζοντας τα φυσικά της χαρακτηριστικά και προσδίδοντας μία φρέσκια, λαμπερή αίσθηση στην εμφάνιση της.

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

Η επιστροφή της στο καστανό χρώμα των μαλλιών της, μετά από χρόνια με πλατινέ ξανθό, προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της. Η ψηλή αλογοουρά, συνώνυμη με το στιλ της από το 2015 έως το 2020, έγινε ξανά το επίκεντρο των social media, με εκατοντάδες σχόλια να επαινούν την iconic επιστροφή της.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στο «Wicked» ως Glinda, και η εμφάνισή της απέδειξε ότι η pop star ξέρει πώς να συνδυάζει το glamour με τις προσωπικές στιλιστικές αναφορές που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό. Όπως σχολίασαν πολλοί, φάνηκε πιο αυθεντική και λαμπερή από ποτέ, επιβεβαιώνοντας ότι η αληθινή της εικόνα δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από την iconic κοτσίδα της και την αυθεντική της λάμψη.

Διάβασε επίσης: Μην αφήνεις τον χειμώνα να «καταστρέψει» το δέρμα σου – Δες τι πρέπει να κάνεις!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ariana Grande beauty μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

14.01.2026
Επόμενο
Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

14.01.2026

Δες επίσης

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026
Life

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

14.01.2026
Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement
Fashion

Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement

14.01.2026
Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση
Life

Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

14.01.2026
9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων
Fitness

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

13.01.2026
Τα 5 βήματα για να επιλέξεις τον ιδανικό καναπέ για το σπίτι σου
Life

Τα 5 βήματα για να επιλέξεις τον ιδανικό καναπέ για το σπίτι σου

13.01.2026
Kylie Jenner: Αυτό είναι το viral beauty trend που δοκίμασε και μίσησε αμέσως
Beauty

Kylie Jenner: Αυτό είναι το viral beauty trend που δοκίμασε και μίσησε αμέσως

13.01.2026
Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην
Life

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

13.01.2026
30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες
Life

30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες

13.01.2026
Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

13.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται