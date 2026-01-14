Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

Η pop star εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με το νέο της καστανό look και την κλασική ψηλή αλογοουρά που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

Η Ariana Grande έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις στη φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, φέρνοντας πίσω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χτενίσματά της: την ψηλή, κομψή αλογοουρά που είχε σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά. Η pop star επέλεξε να συνδυάσει την επιστροφή στις ρίζες της με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Στο κόκκινο χαλί του Λος Άντζελες, φορούσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Vivienne Westwood Couture με ασύμμετρη σιλουέτα και ογκώδη φιόγκο γύρω από τον ώμο. Το look ολοκληρωνόταν με διαμαντένιο τσόκερ, σκουλαρίκια και ασορτί δαχτυλίδι, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, τονίζοντας τα φυσικά της χαρακτηριστικά και προσδίδοντας μία φρέσκια, λαμπερή αίσθηση στην εμφάνιση της.

Η επιστροφή της στο καστανό χρώμα των μαλλιών της, μετά από χρόνια με πλατινέ ξανθό, προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της. Η ψηλή αλογοουρά, συνώνυμη με το στιλ της από το 2015 έως το 2020, έγινε ξανά το επίκεντρο των social media, με εκατοντάδες σχόλια να επαινούν την iconic επιστροφή της.

Η Ariana Grande ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στο «Wicked» ως Glinda, και η εμφάνισή της απέδειξε ότι η pop star ξέρει πώς να συνδυάζει το glamour με τις προσωπικές στιλιστικές αναφορές που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό. Όπως σχολίασαν πολλοί, φάνηκε πιο αυθεντική και λαμπερή από ποτέ, επιβεβαιώνοντας ότι η αληθινή της εικόνα δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από την iconic κοτσίδα της και την αυθεντική της λάμψη.

