Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 14.01.2026

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

vilain_zwdia
Μια τριετία αυτοανακάλυψης, ξεκαθαρισμάτων και προσωπικής δύναμης, όπου κάποια ζώδια μπαίνουν στη δική τους «villain era»
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 φέρνει για μερικά ζώδια την ευκαιρία να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους. Οι πλανητικές αλλαγές εγκαινιάζουν μια τριετία αυτοανακάλυψης και προσωπικής δύναμης, όπου θα μάθεις να θέτεις όρια και να ξεκαθαρίζεις ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά τον χρόνο και την ενέργειά σου. Είναι η περίοδος που οι επιλογές σου αποκτούν βάρος και κάθε κίνηση καθορίζει το μέλλον.

Ορισμένα ζώδια θα βιώσουν τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση αυτή την τριετία, καθώς ξεκινά η δική τους «villain era». Πρόκειται για μια περίοδο όπου τα όρια γίνονται ξεκάθαρα, οι τοξικές σχέσεις απομακρύνονται και η αυτοδυναμία και η αποφασιστικότητα κυριαρχούν. Στο τέλος αυτής της τριετίας, η εξέλιξη θα είναι εμφανής: τα ζώδια αυτά θα έχουν μεταμορφωθεί σε πιο δυνατές και σίγουρες εκδοχές του εαυτού τους.

zwdia_vilain
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Κριός

Η αλλαγή για σένα, Κριέ, θα είναι η πιο έντονη. Με τον Κρόνο να μπαίνει απευθείας στο ζώδιό σου, αυτή η χρονιά θα σε διδάξει να γίνεις πιο στρατηγικός και λιγότερο παρορμητικός. Θα μάθεις να επιλέγεις προσεκτικά πού δίνεις την ενέργειά σου, και τα όρια που θα θέσεις θα δείξουν ξεκάθαρα ότι οι δεύτερες ευκαιρίες τελείωσαν. Θα καταλάβεις ποιοι αξίζουν την προσοχή σου και ποιοι όχι.

vilain
Pinterest

Ζυγός

Η νέα σου εποχή θα είναι απαιτητική, αλλά απαραίτητη. Σχέσεις, τόσο ρομαντικές όσο και φιλικές, θα αναθεωρηθούν. Κάποιες θα τελειώσουν, αλλά άλλες θα ξεκινήσουν, καλύτερες και πιο αυθεντικές. Το πιο σημαντικό; Θα καταλάβεις ότι δεν χρειάζεσαι κανέναν για να νιώσεις πλήρης. Αυτή η περίοδος θα σου χαρίσει αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία.

Αιγόκερως

Για σένα, Αιγόκερε, η «villain era» επικεντρώνεται στην οικογένεια και το σπίτι. Είναι η στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τις οικογενειακές δυναμικές που δεν σε εξυπηρετούν και να θέσεις όρια που θα προστατεύουν την ψυχική σου γαλήνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει μετακόμιση, απόσταση από συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας ή ακόμη και μια νέα προσέγγιση για το τι σημαίνει «σπίτι» για σένα.

vilain
Pinterest

Καρκίνος

Καρκίνε, η επόμενη τριετία αφορά αποκλειστικά εσένα. Οι φιλοδοξίες σου, οι επιθυμίες και οι συναισθηματικές σου ανάγκες μπαίνουν πάνω από όλα. Κάποιοι μπορεί να σε θεωρήσουν «εγωιστή/εγωίστρια», αλλά τώρα είναι η στιγμή να απελευθερωθείς από τύψεις και να σταματήσεις να ζητάς άδεια για να ζήσεις τη ζωή σου. Μόλις το κάνεις, θα ανακαλύψεις έναν νέο, πιο δυναμικό και αυτοδύναμο εαυτό.

Διάβασε επίσης: Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδίδονταν άνευ όρων

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

14.01.2026
Επόμενο
Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσμε μέσα στο 2026

Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσμε μέσα στο 2026

14.01.2026

Δες επίσης

Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της
Beauty

Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

14.01.2026
Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement
Fashion

Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement

14.01.2026
Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση
Life

Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

14.01.2026
9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων
Fitness

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

13.01.2026
Τα 5 βήματα για να επιλέξεις τον ιδανικό καναπέ για το σπίτι σου
Life

Τα 5 βήματα για να επιλέξεις τον ιδανικό καναπέ για το σπίτι σου

13.01.2026
Kylie Jenner: Αυτό είναι το viral beauty trend που δοκίμασε και μίσησε αμέσως
Beauty

Kylie Jenner: Αυτό είναι το viral beauty trend που δοκίμασε και μίσησε αμέσως

13.01.2026
Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην
Life

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

13.01.2026
30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες
Life

30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες

13.01.2026
Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

13.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται