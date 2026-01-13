Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 13.01.2026

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και για μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

prwin_zwdia
Ορισμένα ζώδια κρατούν πικρία και μπορεί να φαντάζονται εκδικητικά σενάρια για τους πρώην τους, ακόμα και χρόνια μετά το τέλος της σχέσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν πρώην που αφήνουν μια μικρή πικρία, ακόμα και όταν η σχέση τελείωσε «φιλικά». Αν και δεν υπήρξε προδοσία ή δραματικά γεγονότα, κάποιοι άνθρωποι διατηρούν την απογοήτευσή τους για χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα ζώδια φαίνεται ότι έχουν έντονη τάση για εκδίκηση, κρατώντας μέσα τους μια μυστική επιθυμία να δώσουν μαγική απάντηση σε πρώην σχέσεις τους.

Ορισμένοι άνθρωποι προσδίδουν στην πικρία τους μια σχεδόν μυστικιστική διάσταση. Αυτά τα ζώδια δεν περιορίζονται σε ένα απλό «mute» στα social media, αλλά ενδέχεται να φαντάζονται σενάρια εκδίκησης, ακόμα και αν τα συναισθήματα έχουν πια ξεθωριάσει.

future_faking_sxeseis
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδίδονταν άνευ όρων

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί κρατούν τα συναισθήματά τους κλειδωμένα, όμως η μνήμη τους είναι αμείλικτη. Εάν κάποιος πρώην τους έχει πληγώσει, η απογοήτευση δεν σβήνει εύκολα και μπορεί να μετατραπεί σε μια «επικίνδυνη» φαντασίωση εκδίκησης. Η φυσική έλξη τους προς το μυστικιστικό και το παραδοσιακά «σκοτεινό» κάνει πιθανή την ιδέα μιας μαγικής ανταπόδοσης, αν βρεθεί η ευκαιρία.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η μεγαλύτερη προδοσία είναι όταν νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και ευάλωτοι, μόνο για να πληγωθούν. Τα συναισθήματά τους είναι έντονα και βαθιά, και η πικρία που μπορεί να νιώσουν απέναντι σε πρώην δεν εκφράζεται πάντα με δάκρυα, συχνά παίρνει τη μορφή μιας σιωπηρής, αλλά ισχυρής επιθυμίας για εκδίκηση.

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις
Pinterest.com

Ιχθύες

Οι Ιχθύες δεν είναι γνωστοί για την αναζήτηση εκδίκησης, αλλά η ρομαντική και ονειροπόλα φύση τους τους κάνει ιδιαίτερα δεκτικούς σε μαγικές φαντασιώσεις. Εάν η περίσταση το επέτρεπε, δεν θα δίσταζαν να «δοκιμάσουν» τις δεξιότητές τους στα μάγια, με τις πρώην σχέσεις να γίνονται εύκολοι στόχοι για τις φανταστικές τους μαγικές περιπέτειες.

Ταύρος

Οι Ταύροι είναι το πιο πεισματάρικο ζώδιο του κύκλου και δύσκολα αφήνουν πίσω παλιές αδικίες. Η απογοήτευσή τους διατηρείται για χρόνια και δεν αναγνωρίζουν εύκολα την πλευρά του άλλου. Αν θυμηθούν παλιές πληγές από πρώην, μπορεί να φανταστούν «τιμωρία» που ξεπερνά τη συμβατική εκδίκηση, αντανακλώντας την εμμονική τους φύση.

Διάβασε επίσης: Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου

Δες κι αυτό…

ζώδια πρώην σχέσεις
Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ' αγαπώ»

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

13.01.2026

