Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου

Κάθε ζώδιο έχει τον δικό του ιδανικό προορισμό για τη νέα χρονιά, συνδυάζοντας προσωπικότητα και ταξιδιωτική εμπειρία

Με την έναρξη του 2026, πολλοί από εμάς βάζουμε στη λίστα μας νέα ταξιδιωτικά σχέδια. Αν αισθάνεσαι πως η φετινή χρονιά είναι η κατάλληλη για περιπέτεια, γιατί να μην αφήσεις τα άστρα να σε καθοδηγήσουν; Το ζώδιό σου μπορεί να υποδείξει ποιο μέρος ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα σου και στην ενέργειά σου.

Οι διαφορετικές προσωπικότητες κάθε ζωδίου ταιριάζουν με συγκεκριμένα είδη ταξιδιού: κάποιοι θα προτιμήσουν χαλαρές και ήρεμες αποδράσεις, ενώ άλλοι θα αναζητήσουν έντονες εμπειρίες και συνεχείς εξερευνήσεις. Ακολουθεί ένας οδηγός με τις καλύτερες επιλογές ταξιδιού για κάθε ζώδιο το 2026.

Κριός – Moab, Utah

Οι Κριοί φέτος χρειάζονται στιγμές ηρεμίας και ενδοσκόπησης. Το Moab με τα εντυπωσιακά βράχια του Arches National Park προσφέρει την τέλεια ατμόσφαιρα για να ηρεμήσουν και να ανακαλύψουν τον εσωτερικό τους εαυτό.

Ταύρος – Sedona, Arizona

Οι Ταύροι αναζητούν γαλήνη και αποτοξίνωση. Στη Sedona θα βρουν σπα, πεζοπορικά μονοπάτια και εντυπωσιακά κόκκινα βράχια, ιδανικά για να αναζωογονήσουν σώμα και πνεύμα.

Δίδυμοι – Montreal, Καναδάς

Οι Δίδυμοι χρειάζονται πόλεις που προσφέρουν εξερεύνηση και νέα ερεθίσματα. Το Μόντρεαλ, με την ιστορική γειτονιά Old Montreal και την τοπική κουλτούρα, είναι η τέλεια επιλογή για περιπέτεια και μάθηση.

Καρκίνος – Cornwall, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Καρκίνοι θέλουν ταξίδια που προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια. Το Cornwall με τις γραφικές παραθαλάσσιες πόλεις και την παραδοσιακή κουζίνα είναι ιδανικό για ήρεμες αποδράσεις.

Λέων – New Orleans, Louisiana

Οι Λέοντες θα λάμψουν φέτος μέσα από ταξίδια γεμάτα ζωή. Η Νέα Ορλεάνη με τη μουσική της, τα καφέ και τους χορούς της προσφέρει την τέλεια σκηνή για το φυσικό τους χαρισματικό πνεύμα.

Παρθένος – Σεούλ, Νότια Κορέα

Οι Παρθένοι αναζητούν τακτοποιημένες και οργανωμένες εμπειρίες. Η Σεούλ προσφέρει εύκολη πλοήγηση, πολυάριθμα μουσεία, παλάτια και φυσικά εκπληκτικά προϊόντα ομορφιάς, ιδανικά για όσους αγαπούν την τάξη και την πρακτικότητα.

Ζυγός – Κιότο, Ιαπωνία

Οι Ζυγοί θα εκτιμήσουν ένα ταξίδι που επιτρέπει αυτογνωσία και χαλάρωση. Το Κιότο με τους ναούς, τους κήπους και την ηρεμία του προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για «χρόνο με τον εαυτό τους».

Σκορπιός – Σικελία, Ιταλία

Οι Σκορπιοί αναζητούν έντονα συναισθήματα και βάθος. Η Σικελία συνδυάζει ιστορία, παραλίες, γαστρονομία και δραματική κουλτούρα που ανταποκρίνεται στην έντονη προσωπικότητά τους.

Τοξότης – Route 66, ΗΠΑ

Οι Τοξότες επιθυμούν περιπέτεια και ιστορίες να διηγηθούν. Το ταξίδι κατά μήκος της Route 66 προσφέρει απέραντα τοπία, στάσεις σε θρυλικά μέρη και αληθινή αίσθηση ταξιδιού.

Αιγόκερως – Σκωτσέζες Υψίπεδοι, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Αιγόκεροι χρειάζονται μέρη που ενισχύουν την ψυχική ηρεμία και δύναμη. Τα επιβλητικά τοπία των Σκωτσέζων Υψιπέδων προσφέρουν ησυχία, ιστορία και φυσική ομορφιά.

Υδροχόος – Βερολίνο, Γερμανία

Οι Υδροχόοι αναζητούν πρωτοποριακές εμπειρίες. Το Βερολίνο με την τεχνολογία, τη νυχτερινή ζωή και την πολιτιστική του σκηνή είναι η απόλυτη πόλη για εξερεύνηση και πειραματισμό.

Ιχθύες – Λισαβόνα, Πορτογαλία

Οι Ιχθύες θέλουν ομορφιά και μαγεία με άνεση και ισορροπία. Η Λισαβόνα, με τη γοητεία της, τα παραθαλάσσια vibes και τις παραδοσιακές λιχουδιές, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για ξεκούραση και ανανέωση.

