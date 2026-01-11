Μην την διαλέξεις ποτέ: Αυτή είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η άνεση και η ησυχία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έχουμε ήδη μιλήσει για το ποια θέση θεωρείται η πιο ασφαλής, τώρα όμως ήρθε η ώρα να εξετάσουμε ένα άλλο κρίσιμο θέμα: ποια είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο.

Αν θέλεις να ξεκουραστείς ή απλώς να απολαύσεις λίγη ηρεμία, η επιλογή καθίσματος παίζει μεγάλο ρόλο. Ταυτόχρονα, οι ψηλοί επιβάτες συχνά αναζητούν περισσότερο χώρο για τα πόδια, κάτι που προσφέρουν καθίσματα μπροστά από τις εξόδους κινδύνου.

Πού επικεντρώνεται ο θόρυβος

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι πιο ήσυχες θέσεις βρίσκονται μακριά από τις τουαλέτες και τις καμπίνες, ενώ η πιο θορυβώδης ζώνη είναι, παραδόξως, και η πιο περιζήτητη: οι πρώτες σειρές μπροστά από την μπροστινή είσοδο του αεροπλάνου.

Εκεί συμβαίνουν συνεχώς δραστηριότητες που αυξάνουν τον θόρυβο:

Ανακοινώσεις του πληρώματος

Ετοιμασία και διανομή γευμάτων

Χρήση της τουαλέτας από επιβάτες

Δεν είναι λοιπόν η καλύτερη επιλογή αν θέλεις λίγη ηρεμία ή να κοιμηθείς κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πώς να μειώσεις τον θόρυβο

Η καλή είδηση είναι ότι η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύση. Τα ακουστικά με ακύρωση θορύβου είναι ιδανικά για να δημιουργήσεις το δικό σου ήσυχο περιβάλλον, ακόμα και στις πιο πολυσύχναστες θέσεις. Αν δεν έχεις ακουστικά, οι απλές ωτοασπίδες από κερί μπορούν επίσης να κάνουν τη δουλειά τους και να μειώσουν σημαντικά τους ενοχλητικούς ήχους.

Με λίγα έξυπνα κόλπα, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις τη διάρκεια της πτήσης χωρίς θόρυβο, ακόμα και αν το κάθισμα σου βρίσκεται στο πιο… δημοφιλές σημείο του αεροπλάνου.

