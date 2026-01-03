MadWalk 2025 highlights
Ταξίδι 03.01.2026

Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026

Η νέα έκθεση της Skyscanner αποκαλύπτει πώς αλλάζουν οι προτεραιότητές μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Skyscanner δημοσίευσε την έκθεση Travel Trends 2026 και το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: τα ταξίδια δεν λειτουργούν πλέον ως απλή απόδραση από την καθημερινότητα, αλλά ως τρόπος προσωπικής έκφρασης.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 20.000 ταξιδιώτες και συνεργασίες με πλατφόρμες όπως το Reddit, τα 7-Eleven και την Penguin UK, δείχνει ότι οι διακοπές έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Δεν αφορούν πια μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά εμπειρίες με νόημα, ταυτότητα και ιστορία, εμπειρίες που αξίζουν να μοιραστούν. Από σόλο ταξίδια στην Ιαπωνία με μια βαλίτσα γεμάτη βιβλία, μέχρι προσεκτικά επιλεγμένα skincare προϊόντα στο χειραποσκευές, οι ταξιδιώτες του 2026 σχεδιάζουν τα ταξίδια τους σαν προέκταση του ποιοι είναι.

Διάβασε επίσης: Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025

Ομορφιά και ταξίδια γίνονται ένα

Τα duty free αρώματα περνούν σε δεύτερο πλάνο. Το 2026, η ομορφιά ενσωματώνεται ενεργά στο ταξιδιωτικό πλάνο, με πολλούς ταξιδιώτες να οργανώνουν διαδρομές γύρω από τοπικά προϊόντα και skincare πρακτικές. Σύμφωνα με στοιχεία του Reddit, οι συζητήσεις γύρω από τα beauty ταξίδια αυξήθηκαν κατά 215%. Πλέον, οι ερωτήσεις δεν περιορίζονται στο «πού να πάω», αλλά επεκτείνονται στο «ποιο αντηλιακό αξίζει να αγοράσω στην Κορέα». Από sheet masks στο αεροπλάνο μέχρι επισκέψεις σε εξειδικευμένα beauty stores, η περιποίηση γίνεται μέρος της εμπειρίας.

Σνακ αντί για fine dining

Η γαστρονομία παραμένει σημαντική, αλλά όχι απαραίτητα σε μορφή γκουρμέ. Η Skyscanner ονομάζει τη νέα τάση “Shelf Discovery”: την εξερεύνηση της τοπικής κουλτούρας μέσα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το 73% των ταξιδιωτών θεωρούν την επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ βασικό κομμάτι του ταξιδιού τους. Σνακ, ροφήματα και τοπικά γλυκίσματα αντικαθιστούν τα ακριβά εστιατόρια ως τρόπο γνωριμίας με την καθημερινή ζωή κάθε χώρας.

Η επιστροφή στην ησυχία των βουνών

Όχι όλοι δεν αναζητούν θόρυβο και ένταση. Ένα μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών στρέφεται σε ήρεμους προορισμούς με φύση και χαμηλούς ρυθμούς. Το 71% δηλώνουν ότι σκέφτονται καλοκαιρινές ή φθινοπωρινές αποδράσεις σε ορεινές περιοχές, όχι για σκι, αλλά για απομόνωση, καθαρό αέρα και ησυχία. Ορεινά χωριά, λίμνες και καταλύματα με τζάκι αντικαθιστούν το Wi-Fi ως βασικό ζητούμενο.

Ταξίδια εμπνευσμένα από βιβλία

Η λογοτεχνία γίνεται αφετηρία για νέες διαδρομές. Αντί για nightlife, οι ταξιδιώτες αναζητούν παλιά βιβλιοπωλεία, λογοτεχνικά ξενοδοχεία και μέρη που συνδέονται με αγαπημένους συγγραφείς. Η Skyscanner καταγράφει αύξηση 70% στις κρατήσεις μέσω του φίλτρου “library”, ενώ σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες δηλώνουν ότι σχεδιάζουν ταξίδια βασισμένα σε βιβλία που αγαπούν. Από το Δουβλίνο του James Joyce μέχρι οργανωμένα literary retreats, το ταξίδι γίνεται πιο στοχευμένο και προσωπικό.

Solo ταξίδια με κοινωνικό χαρακτήρα

Τα σόλο ταξίδια συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία. Δεν έχουν πλέον ως στόχο μόνο την εσωτερική αναζήτηση, αλλά και τη γνωριμία με άλλους ανθρώπους. Το 39% των ταξιδιωτών ταξιδεύουν μόνοι με σκοπό τις νέες επαφές, ενώ οι κρατήσεις με φίλτρο “solo” αυξήθηκαν κατά 83%. Hostel bars, ομαδικές δραστηριότητες και μαθήματα surf γίνονται σημεία κοινωνικοποίησης.

Όταν το ξενοδοχείο γίνεται ο προορισμός

Το κατάλυμα παύει να είναι απλώς βάση. Γίνεται ο βασικός λόγος του ταξιδιού. Το 61% της Gen Z δηλώνουν ότι επέλεξαν προορισμό αποκλειστικά λόγω του ξενοδοχείου — από ανακαινισμένες εκκλησίες στην Κροατία μέχρι βίλες μέσα σε τροπικά τοπία. Η αισθητική, η ιστορία και η εμπειρία του χώρου αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οικογενειακά ταξίδια με νέο νόημα

Τα οικογενειακά ταξίδια δεν περιορίζονται πια σε οικογένειες με παιδιά. Πολλοί νέοι ταξιδεύουν με τους γονείς τους, συνδυάζοντας κοινές εμπειρίες με εξοικονόμηση κόστους. Το 51% των ενηλίκων της Gen Z έχουν ταξιδέψει με τους γονείς τους τα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργώντας ταξίδια που βασίζονται στη συντροφικότητα και τη συνεργασία.

Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν για το 2026

Η Skyscanner ξεχώρισε 10 προορισμούς με αυξημένο ενδιαφέρον. Στην κορυφή βρίσκεται η Σαλέρνο (+211%), ως πιο ήρεμη εναλλακτική της Αμάλφι. Ακολουθούν το Koror στο Παλάου (+156%) για καταδύσεις, καθώς και πόλεις όπως Kochi, Bilbao, Akureyri και Kaunas, που συνδυάζουν αυθεντικότητα και λιγότερο μαζικό τουρισμό. Παράλληλα, πόλεις όπως η Κολωνία, η Γκόα και το Kaunas παρουσιάζουν σημαντική πτώση τιμών στις πτήσεις, καθιστώντας τις πιο προσιτές.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις στην πρίζα όταν λείπεις για ταξίδι

