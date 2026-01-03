MadWalk 2025 highlights
Fashion 03.01.2026

Έτσι θα κάνεις το τζιν σου να λάμψει στα χειμερινά parties

dior_jeans
Με μεταξωτά tops, oversized σακάκια ή statement κάπες, τα jeans γίνονται η βάση για τα πιο stylish festive looks της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, δύο «στρατόπεδα» μοιάζουν να συγκρούονται: εκείνοι που αγαπούν τα εντυπωσιακά φορέματα και εκείνοι που προτιμούν τη minimal προσέγγιση, βασισμένη σε βασικά κομμάτια της ντουλάπας, όπως τζιν και λευκά T-shirts.

Φέτος, οι σχεδιαστές δείχνουν ότι τα jeans δεν είναι απλώς casual επιλογή, αλλά μπορούν να γίνουν το απόλυτο γιορτινό ύφασμα. Στη Stella McCartney για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, τα τζιν συνδυάζονται με ένα μεταξωτό camisole, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τη θηλυκότητα. Στο fashion brand Area, τα straight jeans φοριούνται με oversized σακάκι, προσθέτοντας μια δόση edgy κομψότητας. Στο ίδιο πνεύμα, o οίκος Dior τα συνδυάζει με statement κάπες, αναδεικνύοντας το τζιν σε πρωταγωνιστή.

jean_party_look
https://www.stellamccartney.com/

Διάβασε επίσης: Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

Οι επιρροές δεν σταματούν στις πασαρέλες. Στα social media, μοντέλα όπως η Hailey Bieber και η Amber Valletta εμπνέουν τα τέλεια festive outfits. Η Hailey παίζει την κάρτα του party girl με glittery halter top και straight jeans, ενώ η Amber προτιμά ένα σικ, μαύρο corseted top με τζιν, προσφέροντας έναν πιο αισθησιακό αλλά διακριτικό συνδυασμό.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/
amber

Η λύση για ένα επιτυχημένο γιορτινό look είναι να αναδείξεις τα βασικά κομμάτια της ντουλάπας σου με μικρές, statement λεπτομέρειες: ένα μεταξωτό top, ένα σακάκι που κλέβει τις εντυπώσεις ή μια λαμπερή κάπα αρκούν για να μετατρέψουν τα jeans στο απόλυτο festive outfit. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο, άνετο αλλά ταυτόχρονα γιορτινό look, ιδανικό για όλες τις εμφανίσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Διάβασε επίσης: Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

Δες κι αυτό…

Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα

Αυτές είναι οι 6 συνήθειες που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα Σαββατοκύριακα

03.01.2026
Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026

Αυτά είναι τα ταξιδιωτικά trends του 2026

03.01.2026

