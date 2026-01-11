Σχέσεις 11.01.2026

Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

Χώρισες με τον συνάδελφό σου; Έτσι θα επιστρέψεις στο γραφείο χωρίς δράματα
Αυτοπεποίθηση, όρια και επαγγελματισμός - τα τρία κλειδιά για να διαχειριστείς έναν έρωτα γραφείου που τελείωσε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ρομαντική σχέση με συνάδελφο μπορεί να έχει τα θετικά της: καθημερινή επαφή, κοινό ωράριο, κοινές εμπειρίες. Αυτό που συχνά υποτιμάται, όμως, είναι το «μετά». Γιατί ένας χωρισμός είναι από μόνος του δύσκολος και γίνεται ακόμη πιο απαιτητικός όταν ο πρώην κάθεται στο διπλανό γραφείο.

Είτε πρόκειται για μια σύντομη ιστορία είτε για έναν μακροχρόνιο έρωτα γραφείου, η επιστροφή στη δουλειά απαιτεί ψυχραιμία, σαφή όρια και πολλή κομψότητα. Να πώς μπορείς να το χειριστείς σαν πραγματικός επαγγελματίας.

1.Μην κάνεις δραματική είσοδο

Το πρώτο και πιο βασικό βήμα είναι να κρατήσεις την ηρεμία σου. Μπες στον χώρο με σταθερό βηματισμό, καλή στάση σώματος και ουδέτερη διάθεση. Ακόμη κι αν μέσα σου δεν είσαι στα καλύτερά σου, η εικόνα αυτοπεποίθησης λειτουργεί προστατευτικά και για εσένα και για τους γύρω σου.

2.Μην το μετατρέψεις σε θέμα συζήτησης

Δεν οφείλεις εξηγήσεις σε κανέναν. Αν προκύψουν ερωτήσεις, ένα απλό και ουδέτερο «αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους, όλα είναι καλά» αρκεί. Απόφυγε τις λεπτομέρειες και, κυρίως, την κακολογία. Το κουτσομπολιό στο γραφείο δεν ωφελεί ποτέ και συνήθως γυρίζει μπούμερανγκ.

3.Θέσε ξεκάθαρα όρια

Αν ο πρώην προσπαθεί να ανοίγει προσωπικές συζητήσεις, η απάντηση πρέπει να είναι σύντομη και σαφής. Μια φράση όπως «προτιμώ να κρατήσουμε τα πράγματα σε επαγγελματικό επίπεδο στη δουλειά» είναι απόλυτα επαρκής. Τα όρια δεν είναι ψυχρότητα· είναι αυτοσεβασμός.

4.Άλλαξε μικρά πράγματα στην καθημερινότητά σου

Ένα νέο podcast στη διαδρομή, ο αγαπημένος σου καφές, ένα outfit που σε κάνει να νιώθεις δυνατός/ή. Αυτές οι μικρές αλλαγές βοηθούν να ξαναοικειοποιηθείς τον χώρο και να θυμίσεις στον εαυτό σου ότι το γραφείο είναι, πρώτα απ’ όλα, δικό σου περιβάλλον.

5.Στάσου πάντα στο ύψος σου

Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, κράτησε τον επαγγελματισμό σου. Όχι ξεσπάσματα, όχι αιχμές σε emails, όχι «εκδικητικά» φλερτ. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Το να διατηρείς την αξιοπρέπειά σου είναι ήδη νίκη.

Ο χωρισμός στο γραφείο δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μπορεί να διαχειριστεί με ωριμότητα. Με καθαρά όρια, ήρεμη στάση και σεβασμό στον εαυτό σου, μπορείς να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς να αφήσεις το παρελθόν να ορίζει τον επαγγελματικό σου χώρο.

δουλειά σχέσεις ΧΩΡΙΣΜΟΣ
