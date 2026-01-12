Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram

Η Δέσποινα Βανδή πέρασε μια ήρεμη Κυριακή μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, μοιράζοντας στιγμές από το σπίτι τους στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου μαμά και κόρη τραγουδούν ντουέτο το διαχρονικό κομμάτι «Can’t Help Falling in Love», αποκαλύπτοντας τις φωνητικές δυνατότητες της 21χρονης Μελίνας. Το στιγμιότυπο κέρδισε άμεσα τα likes και τα σχόλια των θαυμαστών, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την αρμονία και τη χημεία μεταξύ μητέρας και κόρης.

Πέρα από τις μουσικές τους στιγμές, η Δέσποινα και η Μελίνα συνεργάζονται και επαγγελματικά, καθώς έχουν δημιουργήσει μαζί ένα νέο brand καλλυντικών. Η νεαρή, που ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά και για να περνά ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς.

https://www.instagram.com/reels/DTYdUpfDc0f/

