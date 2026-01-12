Το νέο MAD.gr είναι εδώ: Ένα pop σύμπαν σε συνεχή κίνηση!

Πιο visual, πιο γρήγορο, πιο «εμείς». Ανακάλυψε τη νέα εποχή του Mad.gr, εκεί όπου κάθε κλικ μετατρέπεται σε συναίσθημα και κάθε trend βρίσκει το σπίτι του

Μια σκέψη που κινείται. Μια λέξη που περιμένει να ειπωθεί. Μια ιδέα που «σκάει» σαν φυσαλίδα. Το Mad.gr αλλάζει, εξελίσσεται και παρουσιάζει τη νέα του οπτική ταυτότητα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό σχήμα του λογότυπού του.Ένας κόσμος γεμάτος bubbles σε κόκκινο, μπλε και κίτρινο χρώμα έρχεται να στεγάσει όλα όσα μας απασχολούν σήμερα, με ένα design καθαρό, minimal και απόλυτα pop.

Το Όραμά μας: Η φωνή της νέας γενιάς

Στο Mad.gr δεν είμαστε απλώς παρατηρητές. Είμαστε η «καρδιά» της σύγχρονης κουλτούρας. Το όραμά μας είναι απλό αλλά ισχυρό: Να είμαστε η φωνή της νέας γενιάς. Ζούμε μέσα στην κουλτούρα, διαμορφώνουμε τις ιστορίες και μετατρέπουμε τη ροή των ειδήσεων σε μια ζωντανή συζήτηση.

Εδώ, η μουσική συναντά τη μόδα, η τεχνολογία γίνεται εργαλείο διασκέδασης και οι παγκόσμιες ειδήσεις φιλτράρονται μέσα από τη μοναδική, τολμηρή ματιά του Mad. Δημιουργούμε περιεχόμενο που δεν είναι απλώς για κατανάλωση, αλλά για να μοιράζεται, να συζητιέται και να επηρεάζει το «τι συμβαίνει μετά».

1 σύμπαν, 6 κόσμοι

Το νέο Mad.gr χωρίζεται σε 6 βασικές κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες αποτελεί και ένα ξεχωριστό bubble στο σύμπαν μας:

MUSIC: Εκεί που χτυπά η καρδιά μας. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, παγκόσμιες πρεμιέρες και οι καλλιτέχνες που γράφουν το soundtrack της ζωής μας.

CELEBRITY WORLD: Inside access στη ζωή των icons. Από το Hollywood μέχρι την εγχώρια σκηνή, αυθεντικά και χωρίς φίλτρα.

CITY GUIDE: Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης στην πόλη. Από τις πιο hot θεατρικές παραστάσεις μέχρι τα hidden spots που πρέπει να επισκεφθείς αλλλα και όσα βγαίνουν στο cinema ή σε streaming.

LIFE: Η Gen Z πραγματικότητα. Wellbeing, σχέσεις, ομορφιά και design για τη γενιά που αναζητά την έμπνευση στην καθημερινότητα.

TV & MEDIA: Το μέλλον της ψυχαγωγίας. Όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, οι νέες παραγωγές και τα πρόσωπα που κυριαρχούν στις οθόνες.

TECH: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του fun. Από τα τελευταία gadgets μέχρι τα viral trends του TikTok και του Instagram.

Γιατί το Mad.gr είναι η πρώτη επιλογή;

Το Mad.gr παραμένει το κορυφαίο σημείο αναφοράς για τη νεανική κουλτούρα στην Ελλάδα. Τα brands μας εμπιστεύονται γιατί προσφέρουμε Αυθεντικότητα και Καινοτομία. Επικοινωνούμε με το κοινό μας με φυσικό τρόπο, μετατρέποντας τα cultural signals σε ευκαιρίες. Δεν ακολουθούμε απλώς τις τάσεις, τις δημιουργούμε.

We grow your bubble!

Το Mad.gr είναι ένα σύμπαν σε κυκλική κίνηση, όπου οι τάσεις γεννιούνται και οι συζητήσεις γίνονται όλο και πιο δυνατές. Κάθε bubble έχει λόγο ύπαρξης. Κάθε κομμάτι περιεχομένου σμιλεύεται με προσοχή πριν «επιπλεύσει» στη μεγάλη μας ψηφιακή παρέα.

Καλώς ήρθατε στο νέο Mad.gr. Stay visual, stay fast, stay Mad.

Εδώ μεγαλώνουμε το bubble σου!