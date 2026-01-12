Η Barbie «σπάει» τα στερεότυπα με την πρώτη κούκλα με αυτισμό

Η Mattel παρουσίασε σήμερα την πρώτη κούκλα Barbie με αυτισμό, η οποία δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση της κοινότητας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να αποτυπώνει κοινούς τρόπους με τους οποίους τα άτομα αυτά μπορεί να βιώνουν, να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους. Η κούκλα αυτή δίνει την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να δουν τον εαυτό τους να εκπροσωπείται στον κόσμο της Barbie.

Η κούκλα Barbie με αυτισμό δημιουργήθηκε σε διάστημα 18 μηνών, σε συνεργασία με τον ASAN (Autistic Self Advocacy Network), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δικαιωμάτων αναπηρίας που διοικείται από και για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της κοινότητας. Η κούκλα εντάσσεται στη συλλογή Barbie Fashionistas, που έχει σχεδιαστεί για να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα, με ποικιλία αποχρώσεων δέρματος, μαλλιών, σωματότυπων και αναπηριών.

«Η Barbie διαχρονικά αντικατοπτρίζει τον κόσμο των παιδιών και όσα ονειρεύονται να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας, παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια την πρώτη Barbie με αυτισμό.», δήλωσε η Jamie Cygielman, Global Head of Dolls της Mattel. «Η κούκλα αυτή, η οποία σχεδιάστηκε με καθοδήγηση από το Autistic Self Advocacy Network, συμβάλλει στη διεύρυνση της σημασίας της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης στα παιχνίδια, καθώς κάθε παιδί πρέπει να έχει την δυνατότητα να βλέπει τον εαυτό του στην Barbie.»

Σε στενή συνεργασία με τον ASAN, η σχεδιαστική ομάδα της Barbie προχώρησε σε στοχευμένες επιλογές, προκειμένου η κούκλα Barbie με αυτισμό να αποτυπώνει αυθεντικά ορισμένες εμπειρίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ της κούκλας περιλαμβάνουν:

• Πρόσωπο & Σώμα: Η κούκλα διαθέτει αρθρώσεις στους αγκώνες και στους καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις και χειρονομίες που συναντώνται σε ορισμένα μέλη της κοινότητας των ατόμων με αυτισμό, ως τρόπος επεξεργασίας ερεθισμάτων ή έκφρασης ενθουσιασμού.

• Κατεύθυνση βλέμματος: Το βλέμμα της κούκλας είναι διακριτικά στραμμένο στο πλάι, αποτυπώνοντας την εμπειρία μελών της κοινότητας που αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή.

• Αξεσουάρ: Κάθε κούκλα συνοδεύεται από ένα ροζ fidget spinner με κλιπ για το δάχτυλο, ακουστικά με ακύρωση θορύβου και ένα tablet.

o Fidget spinner / Παιχνίδι Αντιστρές: Η κούκλα κρατά ένα ροζ fidget spinner με κλιπ που περιστρέφεται κανονικά, προσφέροντας μια αισθητηριακή διέξοδο που βοηθάει στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.



o Ακουστικά: Ροζ ακουστικά με ακύρωση θορύβου τοποθετούνται στο πάνω μέρος του κεφαλιού της κούκλας ως ένα χρήσιμο και μοντέρνο αξεσουάρ που μειώνει τα αισθητηριακά ερεθίσματα, περιορίζοντας τους ήχους του περιβάλλοντος.

o Tablet: Ένα ροζ tablet, που προβάλλει στην οθόνη του εφαρμογές Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (AAC) με σύμβολα και λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της καθημερινής επικοινωνίας.

• Ρούχα φιλικά προς την αισθητηριακή ευαισθησία: Η κούκλα φορά ένα άνετο, μωβ, ριγέ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και αέρινη φούστα, που προσφέρει λιγότερη επαφή μεταξύ του υφάσματος και του δέρματος. Το σύνολο ολοκληρώνεται με μωβ παπούτσια με επίπεδη σόλα για μεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολία κίνησης.

«Ως περήφανα μέλη της κοινότητας ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, στην ομάδα του ASAN νιώσαμε ιδιαίτερο ενθουσιασμό που συμβάλαμε στη δημιουργία της πρώτης κούκλας Barbie με αυτισμό. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους στο φάσμα να βλέπουν αυθεντικές και χαρούμενες αναπαραστάσεις των ίδιων και αυτό ακριβώς εκφράζει αυτή η κούκλα. Η συνεργασία μας με την Barbie μάς έδωσε την ευκαιρία να προσφέρουμε γνώση και καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε η κούκλα να εκπροσωπεί και να αναδεικνύει ουσιαστικά την κοινότητα συμπεριλαμβάνοντας τα εργαλεία που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία μας. Μας τιμά που αυτό το ορόσημο γίνεται πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε περισσότερη εκπροσώπηση σαν αυτή, η οποία ενδυναμώνει την κοινότητά μας και μας επιτρέπει να κάνουμε μεγάλα όνειρα και να ζούμε με υπερηφάνεια.» δήλωσε ο Colin Killick, Executive Director του Autistic Self Advocacy Network (ASAN).

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της κούκλας, στην Ελλάδα η Barbie συνεργάστηκε με τη YouTuber, επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου Δανάη Γεωργαντά, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κανάλι της στο YouTube ως «Μικρή Ολλανδέζα». Η Δανάη διαγνώσθηκε στα 30 της με ΔΕΠΥ και αυτισμό και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη δική της εμπειρία, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και την κατανόηση γύρω από τη νευροδιαφορετικότητα.

Παράλληλα, στην Ελλάδα η Barbie θα στηρίξει το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) προσφέροντας παιχνίδια. Από το 1992 το σωματείο υποστηρίζει άτομα στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους μέσω των δομών και των δράσεων του.

Η Δανάη Γεωργαντά, Μικρή Ολλανδέζα, ανέφερε «Θα ήθελα τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να είσαι ο εαυτός σου. Να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ότι αυτές αξίζουν σεβασμό και αποδοχή. Ίσως έτσι, όταν έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα από μικρή ηλικία, να μεγαλώσουν με περισσότερη ενσυναίσθηση και αγάπη προς όλα τα άτομα με νευροδιαφορετικότητα.»

Σε συνέχεια της σειράς Barbie Fashionistas, η οποία περιλαμβάνει κούκλες που εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, άτομα με διαβήτη τύπου 1, σύνδρομο Down και προβλήματα όρασης, η Barbie με αυτισμό δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση της κοινότητας, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να μπορούν να δουν τον εαυτό τους στον κόσμο της Barbie. Η νέα κούκλα Barbie, μαζί με ολόκληρη τη σειρά Fashionistas που διαθέτει περισσότερες από 175 εμφανίσεις, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους, ενθαρρύνοντας το παιχνίδι με κούκλες πέρα από τη δική τους προσωπική εμπειρία. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια Barbie που εκπροσωπεί πιο ουσιαστικά και με μεγαλύτερη συμπερίληψη την ποικιλομορφία των παιδιών που παίζουν μαζί της.

Με αφετηρία τη σημασία του να νιώθει κανείς κατανοητός και συνδεδεμένος μέσα από το παιχνίδι, η Barbie ξεκίνησε από το 2020 μια πολυετή έρευνα με το Cardiff University για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το παιχνίδι με κούκλες ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου των παιδιών που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες κοινωνικής επεξεργασίας. Τα τελευταία χρόνια, η μελέτη συνέχισε να εξελίσσεται πάνω σε αυτά τα ευρήματα, υποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι με κούκλες θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίζουν νευροδιαφορετικά χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με τον αυτισμό.

Η κούκλα Barbie με αυτισμό θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε καταστήματα λιανικής πώλησης και online.

