Screen News 12.01.2026

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

Ο Shawn Levy αποκάλυψε ότι ο Tom Cruise πήρε την κάμερα στα χέρια του στα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter» με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Tom Cruise πραγματοποίησε μια απρόσμενη επίσκεψη στα γυρίσματα της ταινίας «Star Wars: Starfighter» και κατέληξε να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της, κινηματογραφώντας ο ίδιος σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο. Την αποκάλυψη έκανε ο σκηνοθέτης Shawn Levy σε συνέντευξή του στους New York Times, προσφέροντας μια χαρακτηριστική εικόνα από το παρασκήνιο της πολυαναμενόμενης παραγωγής της Lucasfilm. Σύμφωνα με τον Shawn Levy, ο Tom Cruise βρέθηκε τον Νοέμβριο στο πλατό, μέσα στη λάσπη και τα ρηχά νερά μιας λίμνης, κρατώντας ψηφιακή κάμερα και προσπαθώντας με απόλυτη συγκέντρωση να βρει το ιδανικό κάδρο. Ο Shawn Levy, που σκηνοθετεί την ταινία, παρακολούθησε τη σκηνή με εμφανή έκπληξη, καθώς ο διάσημος ηθοποιός είχε περάσει από απλός επισκέπτης σε ενεργό μέλος του συνεργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Shawn Levy εξήγησε ότι ο Tom Cruise αρχικά είχε δηλώσει πως ήθελε απλώς να παρακολουθήσει τα γυρίσματα. Όταν όμως ο σκηνοθέτης ετοίμαζε μια σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθα μέσα στο νερό, του πρότεινε χαριτολογώντας να πιάσει μία από τις κάμερες. Όπως αποδείχθηκε, η πρόταση έγινε πράξη, με τον Tom Cruise να μπαίνει στη λίμνη και να κινηματογραφεί τη σκηνή με επαγγελματισμό. Ο Shawn Levy σχολίασε χαρακτηριστικά ότι όταν το κοινό θα δει την ταινία, θα γνωρίζει πως ένα μέρος της έχει γυριστεί από τον Tom Cruise, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία «Star Wars: Starfighter» αποτελεί μια αυτόνομη ιστορία στο σύμπαν του Star Wars, χωρίς άμεση σύνδεση με τη saga των Skywalker. Πρωταγωνιστής είναι ο Ryan Gosling, πλαισιωμένος από ένα ισχυρό καστ που περιλαμβάνει τους Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre και Amy Adams. Το σενάριο υπογράφει ο Jonathan Tropper, γνωστός από τις σειρές «Banshee» και «Warrior». Η προηγούμενη σκηνοθετική δουλειά του Shawn Levy ήταν το «Deadpool and Wolverine», το οποίο σημείωσε εισπράξεις 1,3 δισ. δολαρίων το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας κατηγορίας R όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Shawn Levy συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στη σειρά «Stranger Things» και έχει σκηνοθετήσει επεισόδια της τελευταίας της σεζόν.

Η ταινία «Star Wars: Starfighter» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Μαΐου 2027, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές τόσο για το νέο κεφάλαιο του διαστημικού σύμπαντος όσο και για τη σκηνοθετική σφραγίδα του Shawn Levy.

