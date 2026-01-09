Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η υψηλή ραπτική είναι το φυσικό της στοιχείο. Το 23χρονο It girl και fashion influencer αναδείχθηκε η πιο σπάταλη στους κύκλους των royals για το 2025, αφήνοντας πίσω μεγάλα ονόματα όπως η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό και η Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με τη λίστα της ιστοσελίδας UFO No More, η συνολική δαπάνη της Ντε Γκρες για τις εμφανίσεις της φέτος αγγίζει τα 246.614 ευρώ για 79 διαφορετικά σύνολα, με μέσο κόστος ανά ρούχο πάνω από 3.400 ευρώ. Αντίθετα, η Σαρλίν δαπάνησε σχεδόν το ίδιο συνολικό ποσό αλλά σε πολύ περισσότερα κομμάτια, δείχνοντας ότι η μάχη για την κορυφή αφορούσε την ποιότητα παρά την ποσότητα.

Η Μέγκαν Μαρκλ ξεχωρίζει για τον μεγάλο όγκο των νέων κομματιών της, 207 συνολικά, αλλά με μέση τιμή ανά ρούχο μόλις 857 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προτίμησή της σε πιο προσιτές επιλογές. Στον αντίποδα, η πριγκίπισσα Μαρία της Δανίας και η Σοφία της Σουηδίας περιορίστηκαν σε χαμηλές δαπάνες, επηρεασμένες από περιορισμένη παρουσία και άδειες μητρότητας.

Η χρονιά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κέιτ Μίντλετον, που μετά την αποχή της για λόγους υγείας επέστρεψε δυναμικά στα δημόσια καθήκοντα, αυξάνοντας τις αγορές της και ανεβαίνοντας στη 7η θέση της λίστας με 75 νέα σύνολα. Αντίστοιχα, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας ανέβηκε στην 4η θέση, δείχνοντας ότι το στιλ της παραμένει πολυτελές και εντυπωσιακό.

Συνολικά, το κόστος της βασιλικής μόδας για το 2025 περιορίστηκε σε 1,63 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο σε σχέση με πέρσι, λόγω της αυξημένης πίεσης για βιωσιμότητα και της ανάγκης των royals να εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε οικονομικά δύσκολες εποχές. Παρ’ όλα αυτά, η Μαρία Ολυμπία παραμένει η εξαίρεση, υπενθυμίζοντας ότι η πολυτέλεια και η υψηλή ραπτική είναι το απόλυτο σύμβολο κύρους στην εποχή μας.

