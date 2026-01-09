Celeb News 09.01.2026

Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία

celebrities που έχουν μετανιώσει τις πλαστικές επεμβάσεις τους
Η δημόσια αντίδραση στον όρο conscious uncoupling επηρέασε επαγγελματικά την βραβευμένη με Oscar ηθοποιό, Gwyneth Paltrow
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι απολύθηκε από κινηματογραφικό πρότζεκτ εξαιτίας της έντονης δημόσιας αντίδρασης που προκάλεσε ο χωρισμός της από τον Chris Martin και η χρήση του όρου «conscious uncoupling». Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «Good Hang» της Amy Poehler, περιγράφοντας πώς ένα προσωπικό ζήτημα μετατράπηκε σε επαγγελματικό εμπόδιο.

Η Gwyneth Paltrow και ο Chris Martin ανακοίνωσαν το 2014 τον χωρισμό τους μετά από περισσότερα από 10 χρόνια γάμου, εισάγοντας τότε στον δημόσιο διάλογο τον όρο «conscious uncoupling», ο οποίος περιγράφει έναν συναινετικό και πολιτισμένο τρόπο διάλυσης μιας σχέσης. Παρότι σήμερα ο όρος θεωρείται σχεδόν αυτονόητος, εκείνη την περίοδο προκάλεσε έντονη ειρωνεία και σφοδρή κριτική, με αποτέλεσμα η Gwyneth Paltrow να βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Gwyneth Paltrow μιλά για τη σκηνή που αρνήθηκε με τον Ethan Hawke

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Amy Poehler, η Gwyneth Paltrow ανέφερε ότι λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει σε κινηματογραφική ταινία, ωστόσο το πρότζεκτ δεν προχώρησε. Όπως εξήγησε, «επρόκειτο να κάνω μια ταινία εκείνη την περίοδο, αμέσως μετά όλο το θέμα με το conscious uncoupling και τον Chris Martin. Υπήρχε πολλή σκληρή κριτική στον Τύπο». Η ίδια σχολίασε με εμφανή ειρωνεία ότι βρέθηκε να περνά ταυτόχρονα ένα διαζύγιο και μια επαγγελματική απόρριψη.

Η Gwyneth Paltrow διευκρίνισε ότι ο όρος «conscious uncoupling» δεν επινοήθηκε από την ίδια, αλλά βασίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο που είχε παρουσιαστεί ήδη από τη δεκαετία του 1970 από την κοινωνιολόγο Diane Vaughan. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια προσπάθεια να βρεθεί ένας πιο ανθρώπινος και λιγότερο συγκρουσιακός τρόπος διαχείρισης ενός δύσκολου προσωπικού σταδίου. Σύμφωνα με την Gwyneth Paltrow, πολλοί άνθρωποι ένιωσαν ότι η χρήση του όρου υπονοούσε πως οι ίδιοι είχαν διαχειριστεί λάθος τους δικούς τους χωρισμούς, γεγονός που εξηγεί τη συναισθηματική ένταση της αντίδρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Gwyneth Paltrow ανέφερε ότι κατανοεί πλέον γιατί το ζήτημα άγγιξε τόσο προσωπικά πολλούς, καθώς «τέτοιου είδους αντιδράσεις εμφανίζονται μόνο όταν κάτι αγγίζει βαθιά προσωπικές εμπειρίες». Όπως τόνισε, η πρόθεση δεν ήταν ποτέ να κριθούν άλλοι τρόποι χωρισμού, αλλά να βρεθεί ένας δρόμος με λιγότερο πόνο για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Gwyneth Paltrow και ο Chris Martin γνωρίστηκαν το 2002 και παντρεύτηκαν το 2003. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Apple που είναι σήμερα 21 ετών και τον Moses που είναι 19 ετών. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο διατήρησαν στενή σχέση ως γονείς, γεγονός που η Gwyneth Paltrow έχει επανειλημμένα περιγράψει ως βασική προτεραιότητα στη ζωή της.

Διάβασε επίσης: Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Chris Martin conscious uncoupling Gwyneth Paltrow διαζύγιο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

09.01.2026
Επόμενο
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

09.01.2026

Δες επίσης

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025
Celeb News

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

09.01.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»

09.01.2026
Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox
Celeb News

Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox

08.01.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)

08.01.2026
Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση

08.01.2026
Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram
Celeb News

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

08.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

08.01.2026
Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

08.01.2026
Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Celeb News

Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας