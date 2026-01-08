Celeb News 08.01.2026

Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση

Η ηθοποιός αναβιώνει ένα iconic look της Carrie Bradshaw, εντυπωσιάζοντας με couture φόρεμα και παγιέτες λίγες μέρες πριν τις Χρυσές Σφαίρες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 έχει ξεκινήσει και λίγες μέρες πριν από την τελετή, οι ηθοποιοί Sarah Jessica Parker και Dame Helen Mirren τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση για τη συνεισφορά τους στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η Golden Eve αποτέλεσε την τέλεια προθέρμανση για τις βραβεύσεις της 11ης Ιανουαρίου, με την Parker να κλέβει την παράσταση, αναβιώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά της look ως Carrie Bradshaw στο «Sex and the City».

Η εμφάνισή της ήταν αψεγάδιαστη: ένα strapless μεταλλιζέ φόρεμα με παγιέτες από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Paolo Sebastian, με τίτλο «Polvere Di Stelle», συνδυάστηκε με μαύρο cropped jacket και ζώνη στη μέση, δημιουργώντας ένα σύνολο που ένωσε τη θρυλική γοητεία της σειράς με σύγχρονη couture αισθητική.

Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, Matthew Broderick, και ο 23χρονος γιος τους, James Wilkie, ο οποίος της χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο μπροστά στους φωτογράφους. Πατέρας και γιος είχαν επιλέξει συντονισμένες εμφανίσεις, ενώ η οικογένεια ολοκληρωνόταν από τις 13χρονες δίδυμες Marion Loretta Elwell και Tabitha Hodge.

Το Carol Burnett Award και η αναγνώριση της καριέρας της

Η Sarah Jessica Parker τιμήθηκε με το Carol Burnett Award, που αναγνωρίζει τη συνολική της προσφορά στη βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Helen Hoehne, υπογράμμισε ότι η καριέρα της αντιπροσωπεύει το πνεύμα του βραβείου, σημειώνοντας τη συνεισφορά της τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, αλλά και τον αδιαμφισβήτητο αντίκτυπο που έχει αφήσει στην ποπ κουλτούρα.

Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή

Η παρουσία της οικογένειας προσέδωσε μια ζεστή και προσωπική νότα στην εκδήλωση. Η ηθοποιός έφτασε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον Broderick και τον James Wilkie, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα της οικογενειακής ενότητας. Στιγμές τρυφερότητας, όπως το φιλί του γιου της, τράβηξαν τα φλας των φωτογράφων και επισφράγισαν τη χαρά της για την τιμή που έλαβε.

celebrities Fashion Sarah Jessica Parker Χρυσές Σφαίρες 2026
