Screen News 08.01.2026

Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

Ένα βαθιά προσωπικό ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν φωτίζει τη λησμονημένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων και τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης


Σε μια εποχή όπου η συλλογική μνήμη δοκιμάζεται και η Ιστορία κινδυνεύει να μετατραπεί σε αφηρημένη έννοια, το ντοκιμαντέρ «Οι Δικοί Μου Άνθρωποι» έρχεται να υπενθυμίσει με τρόπο συγκλονιστικό ότι το Ολοκαύτωμα δεν αποτελεί απλώς ένα κεφάλαιο του παρελθόντος αλλά μια ζωντανή πληγή που εξακολουθεί να καθορίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Η σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν καταθέτει μια βαθιά προσωπική κινηματογραφική μαρτυρία, συνδυάζοντας την ιστορική έρευνα με την οικογενειακή μνήμη, και φέρνει στο φως μια από τις λιγότερο γνωστές πτυχές του Β Παγκοσμίου Πολέμου την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας, της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει ασχοληθεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος, η ταινία μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ιστορικής ανακάλυψης.

Η αφήγηση ξετυλίγει τις εμπειρίες διωγμού, αντίστασης και επιβίωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν απλοί άνθρωποι και θεσμοί, ανάμεσά τους και η Εκκλησία, σε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αλλά ένας ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Οι «Δικοί Μου Άνθρωποι» αποτελούν συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τους βραβευμένους με Oscar Mitchell Block και Kim Magnusson και έχουν ήδη διακριθεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, πριν την έξοδό τους στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Πρόκειται για ένα έργο μνήμης και ευθύνης, που καλεί τον θεατή όχι απλώς να θυμηθεί, αλλά να αναλογιστεί τον ρόλο του απέναντι στην Ιστορία και στον Άνθρωπο.

Λίγα λόγια για την ταινία

Από τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν, έρχεται ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα που φέρνει στο φως τη μοναδική και ξεχασμένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.

Μία συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τους βραβευμένους με Όσκαρ Μίτσελ Μπλοκ (Big Mama) και Κιμ Μάγκνουσον (Helium), Οι Δικοί μου Άνθρωποι είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη δύναμη της ψυχής, την ταυτότητα και την αλληλεγγύη, κατά τη διάρκεια μιας από τις σκοτεινότερες περιόδους της ιστορίας.

Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία. Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας – της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος – ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας. Ένα ντοκιμαντέρ ύμνος στην αγάπη, την ενότητα και το θάρρος.

Το ντοκιμαντέρ Οι Δικοί μου Άνθρωποι έρχεται στους κινηματογράφους στις 22 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Η ταινία έχει προβληθεί και διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων των: Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Los   Angeles  Greek  Film  Festival, San  Francisco  Greek  Film  Festival, Cyprus  International  Film  Festival, Vail  Film  Festival, Bridges International Film Festival και Greek International Film Festival Tour of Canada.

Λίγα λόγια για τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν

Μια βραβευμένη διεθνής ηθοποιός και σκηνοθέτιδα… Γνωστή από τη σειρά The  Good  Wife, τις σελίδες του περιοδικού Vogue και τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης… η Άννα Ρεζάν ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία, εμφανιζόμενη σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, γεγονός που οδήγησε στη διεθνή της καταξίωση.

Σε κινηματογραφικά και μουσικά πρότζεκτ έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες, όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Julio  Iglesias, τον Paul  McCartney, τον Amos  Poe και τον Roberto  Benigni. Η Ρεζάν επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε μόνη της τη δημιουργία του σκηνοθετικού της ντεμπούτου Οι Δικοί μου Άνθρωποι  (My  People).

Είναι συμπαραγωγός στο ντοκιμαντέρ The Re-education Camp με θέμα το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου και έχει παρουσιάσει το μουσικοθεατρικό έργο Τους Παλιούς Μου Φίλους Καλώ, αφιερωμένο στην επέτειο των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φέτος συμπρωταγωνιστεί με τον Eric  Roberts στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της Νέας Υόρκης Great  Kills και στην ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας City  Rush 4, η οποία προβάλλεται στο Amazon  Prime. Επιπλέον, θα πρωταγωνιστήσει στο θεατρικό μονόλογο Γυναικοκτονία.

Οι δικοί μου άνθρωποι

(MY  PEOPLE)

Σκηνοθεσία: Άννα Ρεζάν

Αφήγηση: Άννα Ρεζάν, Παντελής Κοντογιάννης, Τράβις Κιντλ, Μάρκο Ντέιπερ

Είδος: Ντοκιμαντέρ

Διάρκεια: 92’

22 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την TheFilmGroup

 

 

 

 

 


