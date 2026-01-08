Υγεία 08.01.2026

Θες να τα έχεις 400 μέχρι τα 100; Αυτό είναι το ρόφημα που πρέπει να πίνεις

Τι αποκάλυψε η μεγάλη ιαπωνική μελέτη για τη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ίσως ήρθε η ώρα να αφήσεις για λίγο τον καφέ και να δώσεις μια ευκαιρία σε ένα ρόφημα και συγκεκριμένα στο πράσινο τσάι. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα διατροφική τάση: πρόσφατη έρευνα από την Ιαπωνία υπογραμμίζει ότι το δημοφιλές αυτό ρόφημα διαθέτει σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση τριών φλιτζανιών την ημέρα μπορεί να μειώσει τις εγκεφαλικές βλάβες που σχετίζονται με τη γήρανση και να διατηρήσει τη νοητική σου διαύγεια όσο μεγαλώνεις.

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα

Ανατροπή για τη γήρανση του εγκεφάλου

Η ίδια η διαδικασία που θεωρείται προστατευτική για τον εγκέφαλο δεν φαίνεται να προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Η μελέτη και τα αποτελέσματα

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Japan Prospective Studies Collaboration for Aging and Dementia, περιλαμβάνοντας 8.766 συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής, υποβλήθηκαν σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI) εγκεφάλου και αξιολογήθηκαν για τις γνωστικές τους ικανότητες.

φθινόπωρο ρόφημα
Pinterest.com

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού κατανεμήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες:

  • 0-200 ml την ημέρα (λιγότερο από 1 φλιτζάνι)
  • 201-400 ml την ημέρα
  • 401-600 ml την ημέρα

Πάνω από 600 ml την ημέρα

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι έπιναν 600 ml πράσινου τσαγιού ημερησίως παρουσίασαν 3% λιγότερες λευκές εγκεφαλικές αλλοιώσεις, ενώ όσοι έφταναν το 1,5 λίτρο ημερησίως είχαν 6% λιγότερες αλλοιώσεις σε σύγκριση με όσους έπιναν λιγότερο από 200 ml.

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

Γιατί το πράσινο τσάι είναι ευεργετικό

Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Ιδιαίτερα η επιγαλλοκατεχίνη (EGCG) φαίνεται ότι προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία και περιορίζει τις βλάβες που προκαλεί η γήρανση. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα ότι το πράσινο τσάι είναι η άμεση αιτία για τις μειωμένες λευκές αλλοιώσεις. Ωστόσο, η σχέση είναι ισχυρή και αφήνει την υπόνοια ότι η καθημερινή κατανάλωσή του μπορεί να λειτουργεί σαν ασπίδα για την υγεία του εγκεφάλου.

Υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το άτομο

Τα οφέλη του πράσινου τσαγιού φαίνεται να είναι πιο έντονα σε δύο κατηγορίες ανθρώπων:

  • Άτομα χωρίς κατάθλιψη
  • Άτομα που δεν φέρουν το γονίδιο ApoE ε4, που σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο Alzheimer
  • Για όσους ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, το πράσινο τσάι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη διατήρηση της νοητικής τους υγείας.
rofimata
Pinterest

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το φρούτο με την περισσότερη πρωτεΐνη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
εγκέφαλος πράσινο τσάι Ρόφημα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

08.01.2026
Επόμενο
Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης

Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης

08.01.2026

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 2 ζώδια που θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερό τους όνειρο το 2026
Life

Αυτά είναι τα 2 ζώδια που θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερό τους όνειρο το 2026

08.01.2026
Στέλιος Κουδουνάρης: Το ετήσιο δείπνο που συγκεντρώνει την αθηναϊκή μόδα στο Κολωνάκι
Fashion

Στέλιος Κουδουνάρης: Το ετήσιο δείπνο που συγκεντρώνει την αθηναϊκή μόδα στο Κολωνάκι

08.01.2026
Αυτό είναι το μόνιμο λάθος που κάνεις με το αλεξανδρινό σου και δεν κρατά μετά τις γιορτές
Life

Αυτό είναι το μόνιμο λάθος που κάνεις με το αλεξανδρινό σου και δεν κρατά μετά τις γιορτές

08.01.2026
Pebbling: Η πρακτική των πιγκουίνων που μπορεί να βοηθήσει τη σχέση του
Life

Pebbling: Η πρακτική των πιγκουίνων που μπορεί να βοηθήσει τη σχέση του

08.01.2026
Νικολά Μαδούρο: Τι πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη που «γκρέμισε» το internet και την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα
Life

Νικολά Μαδούρο: Τι πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη που «γκρέμισε» το internet και την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

08.01.2026
Cloud blush: Το μυστικό για διακριτικό και αέρινο χρώμα στα μάγουλα
Beauty

Cloud blush: Το μυστικό για διακριτικό και αέρινο χρώμα στα μάγουλα

08.01.2026
Χύμος καρότο ή πορτοκάλι; Ποιος αξίζει να είναι πρωταγωνιστής της διατροφής σου
Life

Χύμος καρότο ή πορτοκάλι; Ποιος αξίζει να είναι πρωταγωνιστής της διατροφής σου

08.01.2026
Μην αγοράσεις κασκόλ πριν δεις αυτά τα hot trends
Fashion

Μην αγοράσεις κασκόλ πριν δεις αυτά τα hot trends

08.01.2026
Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti
Fashion

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ