Θες να τα έχεις 400 μέχρι τα 100; Αυτό είναι το ρόφημα που πρέπει να πίνεις

Τι αποκάλυψε η μεγάλη ιαπωνική μελέτη για τη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου

Ίσως ήρθε η ώρα να αφήσεις για λίγο τον καφέ και να δώσεις μια ευκαιρία σε ένα ρόφημα και συγκεκριμένα στο πράσινο τσάι. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα διατροφική τάση: πρόσφατη έρευνα από την Ιαπωνία υπογραμμίζει ότι το δημοφιλές αυτό ρόφημα διαθέτει σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση τριών φλιτζανιών την ημέρα μπορεί να μειώσει τις εγκεφαλικές βλάβες που σχετίζονται με τη γήρανση και να διατηρήσει τη νοητική σου διαύγεια όσο μεγαλώνεις.

Ανατροπή για τη γήρανση του εγκεφάλου

Η ίδια η διαδικασία που θεωρείται προστατευτική για τον εγκέφαλο δεν φαίνεται να προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Η μελέτη και τα αποτελέσματα

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Japan Prospective Studies Collaboration for Aging and Dementia, περιλαμβάνοντας 8.766 συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής, υποβλήθηκαν σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI) εγκεφάλου και αξιολογήθηκαν για τις γνωστικές τους ικανότητες.

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού κατανεμήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες:

0-200 ml την ημέρα (λιγότερο από 1 φλιτζάνι)

201-400 ml την ημέρα

401-600 ml την ημέρα

Πάνω από 600 ml την ημέρα

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι έπιναν 600 ml πράσινου τσαγιού ημερησίως παρουσίασαν 3% λιγότερες λευκές εγκεφαλικές αλλοιώσεις, ενώ όσοι έφταναν το 1,5 λίτρο ημερησίως είχαν 6% λιγότερες αλλοιώσεις σε σύγκριση με όσους έπιναν λιγότερο από 200 ml.

Γιατί το πράσινο τσάι είναι ευεργετικό

Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Ιδιαίτερα η επιγαλλοκατεχίνη (EGCG) φαίνεται ότι προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία και περιορίζει τις βλάβες που προκαλεί η γήρανση. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα ότι το πράσινο τσάι είναι η άμεση αιτία για τις μειωμένες λευκές αλλοιώσεις. Ωστόσο, η σχέση είναι ισχυρή και αφήνει την υπόνοια ότι η καθημερινή κατανάλωσή του μπορεί να λειτουργεί σαν ασπίδα για την υγεία του εγκεφάλου.

Υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το άτομο

Τα οφέλη του πράσινου τσαγιού φαίνεται να είναι πιο έντονα σε δύο κατηγορίες ανθρώπων:

Άτομα χωρίς κατάθλιψη

Άτομα που δεν φέρουν το γονίδιο ApoE ε4, που σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο Alzheimer

Για όσους ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, το πράσινο τσάι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη διατήρηση της νοητικής τους υγείας.

