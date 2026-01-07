Αυτό είναι το φρούτο με την περισσότερη πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό συστατικό για όσους γυμνάζονται τακτικά, καθώς βοηθά στη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, ενισχύει τον κορεσμό, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και στηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν και συνήθως τη συνδέουμε με ζωικές πηγές, υπάρχουν φρούτα που προσφέρουν αξιοσημείωτες ποσότητες και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φρούτο του πάθους.

Πόση πρωτεΐνη έχει το φρούτο του πάθους

Σε περίπου 236 γραμμάρια, το φρούτο του πάθους παρέχει 5 γραμμάρια πρωτεΐνης, δηλαδή περίπου 0,4 γραμμάρια ανά μέτριο φρούτο. Είναι αρκετά υψηλό για φρούτο, αλλά μικρό σε σχέση με άλλες πηγές: ένα αυγό 53g περιέχει περίπου 7g πρωτεΐνης, ισοδύναμο με πάνω από 12 φρούτα του πάθους.

Παρότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως πηγές πρωτεΐνης για αθλητική διατροφή, η αξία του κρύβεται στα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά.

Η διατροφολόγος Jessica Cording εξηγεί ότι το φρούτο του πάθους είναι πλούσιο σε:

Φυτικές ίνες για καλύτερη πέψη

Υδατάνθρακες για ενέργεια

Βιταμίνη C που στηρίζει το ανοσοποιητικό και την καρδιά

Βιταμίνη Α για υγεία δέρματος και όρασης

Κάλιο που βοηθά τους μύες, το νευρικό σύστημα και τη ρύθμιση της πίεσης

Άλλα φρούτα με αξιοσημείωτη πρωτεΐνη

Αβοκάντο: 4,5g ανά 230g

Γκουάβα: πάνω από 4,2g ανά 165g

Τζάκφρουτ: περίπου 2,8g ανά 165g

Πόση ποσότητα χρειάζεται

Το NHS προτείνει τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Για το φρούτο του πάθους, περίπου πέντε έως έξι φρούτα αντιστοιχούν σε μία μερίδα. Λόγω της υψηλότερης θερμιδικής αξίας, καλό είναι να προσέχουμε την ποσότητα.

Μπορείς να το εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου:

Στα smoothies ή μπολ δημητριακών

Σκέτο με τα κουκούτσια του για μέγιστη γεύση και θρεπτικά συστατικά

Έτσι, το φρούτο του πάθους γίνεται ένας εύκολος τρόπος να ενισχύσεις τη διατροφή σου με πρωτεΐνη και μικροθρεπτικά στοιχεία χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

