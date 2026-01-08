Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης

Μια σημαντική, αλλά αμφιλεγόμενη, εξέλιξη σημειώθηκε στην πολυετή προσπάθεια εντοπισμού του DNA του Leonardo da Vinci, καθώς επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν γενετικά ίχνη που ενδέχεται να συνδέονται με τον κορυφαίο δημιουργό της Αναγέννησης. Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι φωνές που καλούν σε προσεκτική ερμηνεία των ευρημάτων.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε το περιοδικό Science, ερευνητές του Leonardo da Vinci DNA Project, που εδρεύει στο J. Craig Venter Institute στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ανδρικό DNA σε δείγματα που ελήφθησαν από το έργο «Holy Child», ένα σχέδιο με κιμωλία που αποδίδεται από ορισμένους στον Leonardo da Vinci, καθώς και από άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη ζωή και το έργο του. Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε προκαταρκτική μελέτη που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα bioRxiv και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους κριτές.

Η ανασύσταση του γονιδιώματος του Leonardo da Vinci αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Τα λείψανά του δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν, καθώς ο τόπος ταφής του διαταράχθηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Παράλληλα, η διερεύνηση των λειψάνων συγγενών του συνεχίζεται, ενώ είναι γνωστό ότι δεν απέκτησε παιδιά. Όλα αυτά καθιστούν την ταυτοποίηση του DNA του εξαιρετικά περίπλοκη, όπως επισημαίνει ο David Caramelli, ανθρωπολόγος και ειδικός στο αρχαίο DNA, από το πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, ο οποίος συμμετέχει στο Leonardo da Vinci DNA Project αλλά δεν έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη μελέτη.

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς, ο Norberto Gonzalez Juarbe, επίκουρος καθηγητής κυτταρικής βιολογίας και μοριακής γενετικής στο πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δείγματα από διάφορα αντικείμενα. Στα δείγματα εντοπίστηκαν ίχνη φυτών και άλλες περιβαλλοντικές ενδείξεις που αντιστοιχούν σε γνωστές περιόδους και τόπους της ζωής του Leonardo da Vinci, καθώς και ανδρικό DNA με καταγωγή από την Τοσκάνη, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να παραπέμπει στον ίδιο.

Ο Manuel Porcar Miralles, εφαρμοσμένος μικροβιολόγος από το πανεπιστήμιο της Βαλένθια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε το εγχείρημα «εντυπωσιακό» και σημείωσε ότι φαίνεται «τεχνικά στιβαρό». Από την πλευρά του, ο John Hawks, ανθρωπολόγος και καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον, παρομοίασε την προσπάθεια με τη σύγχρονη διερεύνηση μιας υπόθεσης κατά συρροή εγκλημάτων, όπου οι ερευνητές αναζητούν το ίδιο γενετικό αποτύπωμα σε διαφορετικούς τόπους. Όπως ανέφερε, «αν μπορεί κανείς να εντοπίσει το ίδιο γενετικό μοτίβο σε πίνακες, σχέδια ή ακόμη και σε χώρους που συνδέονται με τον Leonardo da Vinci, τότε θα υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι πρόκειται για το γονιδίωμά του, ακόμη και χωρίς τη δυνατότητα εντοπισμού ζώντων συγγενών σήμερα».

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Τα έργα του Leonardo da Vinci έχουν εκτεθεί στο πέρασμα των αιώνων στο γενετικό υλικό αμέτρητων ανθρώπων, από σύγχρονούς του έως επιμελητές και συντηρητές μουσείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ακριβή ταυτοποίηση. Ο John Hawks εκφράζει επιφυλάξεις, δηλώνοντας ότι «η έρευνα δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο που θα επέτρεπε ασφαλή συμπεράσματα». H αναζήτηση του DNA του Leonardo da Vinci συνεχίζεται, με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία όσο και τα όρια μιας προσπάθειας που κινείται στα όρια της ιστορίας, της τέχνης και της γενετικής επιστήμης.

