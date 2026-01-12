Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

Η Eurovision 2026 ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους θεατές με διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων και μοναδικές εμπειρίες στο στάδιο

Η αγωνία των fans της Eurovision κορυφώνεται, καθώς η έναρξη της πώλησης εισιτηρίων για τη διοργάνωση του 2026 πλησιάζει. Οι φίλοι του διαγωνισμού παρακολουθούν στενά κάθε ανακοίνωση για τις τιμές και τις διαθέσιμες θέσεις, θέλοντας να εξασφαλίσουν τη δική τους θέση στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες για τις τιμές επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα budget, από τις πιο προσιτές καθιστές θέσεις μέχρι τις premium εμπειρίες για τους πιο φανατικούς eurofans.

Πότε ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων

Η πρώτη φάση διάθεσης εισιτηρίων είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026, με την online πλατφόρμα να ανοίγει το μεσημέρι. Η αγορά αφορά αποκλειστικά όσους έχουν ολοκληρώσει την προεγγραφή, η οποία πλέον έχει κλείσει. Κάθε χρήστης θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, με μέγιστο όριο τέσσερα εισιτήρια ανά παραγγελία.

Οι κατηγορίες θέσεων και τιμές

Οι θεατές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες ζώνες:

Καθιστές θέσεις: Διαφορετικά επίπεδα με τιμές ανάλογα με την απόσταση από τη σκηνή.

Διαφορετικά επίπεδα με τιμές ανάλογα με την απόσταση από τη σκηνή. Όρθιες θέσεις (Standing): Για όσους θέλουν να ζήσουν πιο «ζωντανά» τη δράση.

Για όσους θέλουν να ζήσουν πιο «ζωντανά» τη δράση. Golden Circle: Premium ζώνη μπροστά από τη σκηνή, με υψηλότερη τιμή, για τους πιο παθιασμένους fans.

Premium ζώνη μπροστά από τη σκηνή, με υψηλότερη τιμή, για τους πιο παθιασμένους fans. Οι τιμές εμφανίζονται γενικά χαμηλότερες σε σχέση με το 2025 , κάτι που αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση ακόμη περισσότερο.

, κάτι που αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση ακόμη περισσότερο. Golden Circle: Η εμπειρία που ξεχωρίζει

Το Golden Circle επιστρέφει φέτος, προσφέροντας θέσεις ακριβώς μπροστά στη σκηνή για μια μοναδική εμπειρία. Η ζώνη αυτή επιτρέπει στους θεατές να απολαύσουν την παράσταση σε απόσταση αναπνοής, ενώ η σκηνή της Eurovision 2026 ενδέχεται να θυμίζει παλιότερες διοργανώσεις με κεντρική και δευτερεύουσα σκηνή, δημιουργώντας πιο εντυπωσιακή οπτική εμπειρία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να θυμάται ότι:

Ο προσωπικός κωδικός αγοράς ισχύει μόνο μία φορά.

Κάθε παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει έως τέσσερα εισιτήρια.

Η συμμετοχή στο πρώτο κύμα αποκλείει την αγορά στα επόμενα κύματα.

Η Eurovision 2026 υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε fan, από τον casual θεατή μέχρι τον πιο απαιτητικό eurofan, με την προσφορά των εισιτηρίων να αναμένεται να εξαντληθεί γρήγορα.

