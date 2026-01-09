Μουσικά Νέα 09.01.2026

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

eurovision 2026 ΕΡΤ
Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 17:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 με τη νέα εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα.

Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ανοίγουν την καρδιά τους στη νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 και μας μιλούν για όλα. Τα τραγούδια τους, η δημιουργική τους τρέλα, οι αγωνίες και οι ελπίδες τους. Μα πάνω από όλα η αγάπη τους για τη Eurovision. Στην πρεμιέρα της εκπομπής «EurovisionGR», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος υποδέχονται τους THE Astrolabe, Desi G, Παναγιώτη Τσακαλάκο, RIKKI και GARVIN.

Eurovision 2026

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, στο πλατό της εκπομπής θα βρίσκονται οι Alexandra Sieti, Niya, Marseaux, ZAF και KIANNA. «EurovisionGR» στην ΕΡΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 17:00!

Ετοιμαστείτε για πολλή κουβέντα!

Παρουσίαση: Κέλλυ Βρανάκη, Θάνος Παπαχάμος
Αρχισυνταξία: Γιώργος Φραντζεσκάκης
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βασίλης Βλάχος, Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης
Διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Δημητρακάκος
Διεύθυνση φωτογραφίας: Παναγιώτης Παπαναγιώτου

