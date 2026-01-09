TV 09.01.2026

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη

Ο τηλεοπτικός σταθμός τίμησε τη μνήμη του με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη σε ηλικία 83 ετών προκάλεσε συγκίνηση σε τηλεθεατές και συναδέλφους, καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη μικρή οθόνη.

Ο Χρήστος Πολίτης έγινε διάσημος μέσα από τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη θρυλική καθημερινή σειρά «Λάμψη» του ΑΝΤ1, ερμηνεύοντας με μοναδικό ταλέντο έναν χαρακτήρα που έμεινε ανεξίτηλος στη μνήμη των τηλεθεατών.

Ο τηλεοπτικός σταθμός τίμησε τη μνήμη του με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς και τη λεζάντα: «Η Τζάιαντ είναι άδεια χωρίς τον Γιάγκο Δράκο.  Καλό ταξίδι Χρήστο Πολίτη». 

Με τη συμμετοχή του σε δεκάδες παραγωγές, ο Χρήστος Πολίτης αφήνει πίσω του μια καριέρα γεμάτη αναμνήσεις, συγκινήσεις και ρόλους που θα συνεχίσουν να εμπνέουν το κοινό για χρόνια.

Λίγα λόγια για την ζωή του

Γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1942 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και μεγάλωσε, με καταγωγή από το χωριό Καβούσι Ρεθύμνης. Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965). Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966 έως το 1998, συμμετέχοντας σε πάνω από 45 θεατρικές παραγωγές, και στον κινηματογράφο, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στη τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές, με πιο γνωστή τη σειρά Λάμψη του Νίκου Φώσκολου.

Ασχολήθηκε και με την πολιτική. Συμμετείχε ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996. Το 1998 εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου, θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

