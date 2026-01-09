Fitness 09.01.2026

Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt

Πώς μια παράξενη συνήθεια μπορεί να βελτιώσει σώμα και μυαλό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν έχεις παρατηρήσει τελευταία κόσμο να περπατά… προς τα πίσω, δεν είναι τυχαίο. Η συγκεκριμένη συνήθεια έχει αρχίσει να γίνεται viral στα social media και παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική μορφή άσκησης που σύμφωνα με όσους την υποστηρίζουν μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη από το κλασικό περπάτημα. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, το θέμα έχει τραβήξει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας.

Γιατί το περπάτημα προς τα πίσω δεν είναι απλώς μόδα

Ερευνητές που ασχολούνται με την ανθρώπινη κίνηση επισημαίνουν ότι η αντίστροφη βάδιση ενεργοποιεί διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Η Janet Dufek, ειδικός στη βιομηχανική από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, έχει διαπιστώσει μέσα από μελέτες ότι το περπάτημα προς τα πίσω μπορεί να ενισχύσει τους μυς που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σταθερότητας και της ευλυγισίας. Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα των ερευνών της είναι η σύνδεση αυτής της πρακτικής με τη μείωση του πόνου στη μέση. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη κίνηση βοηθά στο ήπιο τέντωμα των οπίσθιων μηριαίων, κάτι που παίζει ρόλο στη συνολική αποφόρτιση της μέσης.

Περισσότερες θερμίδες, λιγότερη ρουτίνα

Πέρα από τη μυϊκή ενδυνάμωση, το περπάτημα προς τα πίσω φαίνεται να ανεβάζει και τον μεταβολικό ρυθμό. Σύμφωνα με στοιχεία του American College of Sports Medicine, η καύση θερμίδων μπορεί να είναι έως και 40% μεγαλύτερη ανά λεπτό σε σύγκριση με το έντονο περπάτημα προς τα εμπρός. Με απλά λόγια, κουράζεσαι διαφορετικά – και πιο αποδοτικά.

γυμναστική
Οφέλη και για το μυαλό

Το πιο απρόσμενο ίσως πλεονέκτημα αφορά τον εγκέφαλο. Η Ashwini Nadkarni, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ, έχει αναφέρει ότι η αντίστροφη κίνηση μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία, βελτιώνοντας την αντίληψη του χώρου, την προσοχή και τον συντονισμό. Το σώμα βγαίνει από τον «αυτόματο πιλότο» και ο εγκέφαλος καλείται να προσαρμοστεί σε κάτι μη συνηθισμένο.

Τελικά, αξίζει;

Όλα δείχνουν πως το περπάτημα προς τα πίσω δεν είναι απλώς μια παράξενη τάση του Instagram. Έχει πραγματικά οφέλη και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ήδη από φυσικοθεραπευτές, ιδιαίτερα σε άτομα με ενοχλήσεις στα γόνατα ή τη μέση. Φυσικά, χρειάζεται προσοχή και ασφαλές περιβάλλον, αλλά αν σου φαίνεται ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λόγος να μην το δοκιμάσεις. Άλλωστε, μερικές φορές το να πας… κόντρα στη φορά, μπορεί να σε πάει μπροστά!

γυμναστική
