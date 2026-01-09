Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της

Η Kate Middleton επισκέπτεται νοσοκομείο στο Λονδίνο, ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της ανάρρωσής της από τον καρκίνο

Η Kate Middleton έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο Λονδίνο την Πέμπτη, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Πρίγκιπα William, για την πρώτη επίσημη κοινή έξοδό τους το 2026. Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Charing Cross Hospital στο δυτικό Λονδίνο, με στόχο να αναδείξει το έργο των εργαζομένων και εθελοντών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η ίδια ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση μετά τη μάχη της με τον καρκίνο. Ο William κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναφέρθηκε στις εμπειρίες τους με τα νοσοκομεία: «Και οι δύο μας έχουμε περάσει διαφορετικά πράγματα με τα νοσοκομεία, εγώ δουλεύοντας με το Air Ambulance, η Catherine με τη δική της πρόσφατη περιπέτεια υγείας», είπε, αναφερόμενος στη διάγνωση και θεραπεία της Kate Middleton.

Καθώς μιλούσε με έναν εθελοντή που βοηθά ασθενείς σε χημειοθεραπεία, Kate Middleton φάνηκε συγκινημένη από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Αφού άκουσε για τον χρόνο που περνούν οι ασθενείς στο νοσοκομείο, είπε με τρυφερότητα στον William: «Ξέρω», αγγίζοντας τον στον ώμο.

Eίχε ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή της τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αποκαλύψει τον τύπο ή το στάδιο του καρκίνου, μόνο ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025, κοινοποίησε ότι βρίσκεται σε ύφεση, εκφράζοντας την ανακούφιση και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την ανάρρωση. «Όπως γνωρίζουν όσοι έχουν περάσει μια διάγνωση καρκίνου, χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς σε μια νέα καθημερινότητα. Ωστόσο, ανυπομονώ για μια γεμάτη χρονιά μπροστά μου», είχε γράψει τότε.

Η επιστροφή της Kate Middleton στα δημόσια καθήκοντα στέλνει ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει τη στήριξη των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, παρά τις προσωπικές της δυσκολίες.

