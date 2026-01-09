Celeb News 09.01.2026

Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της

kate_middleton
Η Kate Middleton επισκέπτεται νοσοκομείο στο Λονδίνο, ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της ανάρρωσής της από τον καρκίνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kate Middleton έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο Λονδίνο την Πέμπτη, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Πρίγκιπα William, για την πρώτη επίσημη κοινή έξοδό τους το 2026. Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Charing Cross Hospital στο δυτικό Λονδίνο, με στόχο να αναδείξει το έργο των εργαζομένων και εθελοντών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η ίδια ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση μετά τη μάχη της με τον καρκίνο. Ο William κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναφέρθηκε στις εμπειρίες τους με τα νοσοκομεία: «Και οι δύο μας έχουμε περάσει διαφορετικά πράγματα με τα νοσοκομεία, εγώ δουλεύοντας με το Air Ambulance, η Catherine με τη δική της πρόσφατη περιπέτεια υγείας», είπε, αναφερόμενος στη διάγνωση και θεραπεία της Kate Middleton.

https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Διάβασε επίσης: Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

Καθώς μιλούσε με έναν εθελοντή που βοηθά ασθενείς σε χημειοθεραπεία, Kate Middleton φάνηκε συγκινημένη από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Αφού άκουσε για τον χρόνο που περνούν οι ασθενείς στο νοσοκομείο, είπε με τρυφερότητα στον William: «Ξέρω», αγγίζοντας τον στον ώμο.

Eίχε ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή της τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αποκαλύψει τον τύπο ή το στάδιο του καρκίνου, μόνο ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025, κοινοποίησε ότι βρίσκεται σε ύφεση, εκφράζοντας την ανακούφιση και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την ανάρρωση. «Όπως γνωρίζουν όσοι έχουν περάσει μια διάγνωση καρκίνου, χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς σε μια νέα καθημερινότητα. Ωστόσο, ανυπομονώ για μια γεμάτη χρονιά μπροστά μου», είχε γράψει τότε.

https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Η επιστροφή της Kate Middleton στα δημόσια καθήκοντα στέλνει ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει τη στήριξη των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, παρά τις προσωπικές της δυσκολίες.

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kate Middleton ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους

09.01.2026
Επόμενο
Ο no1 Έλληνας Youtuber με 500 εκατ. συνολικά views μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι!

Ο no1 Έλληνας Youtuber με 500 εκατ. συνολικά views μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι!

09.01.2026

Δες επίσης

Η Iman και η Lexi Jones τιμούν τον David Bowie ανήμερα των γενεθλίων του με 2 συγκινητικές αναρτήσεις
Celeb News

Η Iman και η Lexi Jones τιμούν τον David Bowie ανήμερα των γενεθλίων του με 2 συγκινητικές αναρτήσεις

09.01.2026
Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral
Celeb News

Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral

09.01.2026
Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral
Celeb News

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

09.01.2026
Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο
Celeb News

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

09.01.2026
Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»
Celeb News

Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

09.01.2026
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025
Celeb News

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

09.01.2026
Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία
Celeb News

Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία

09.01.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»

09.01.2026
Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox
Celeb News

Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open