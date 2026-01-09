Μουσικά Νέα 09.01.2026

Ο no1 Έλληνας Youtuber με 500 εκατ. συνολικά views μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι!

Ο Manos έκανε το επόμενο βήμα και πριν από λίγη ώρα παρουσίασε στο κανάλι του στο YouTube το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Baby», συνοδευόμενο από videoclip
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Manos δεν είναι απλώς ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες YouTubers, είναι ένα digital φαινόμενο με κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα. Με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές και πάνω από 500 εκατομμύρια συνολικά views στο κανάλι του στο YouTube, έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι ξέρει πώς να κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό. Και αυτή τη φορά, δεν περιορίστηκε σε υποσχέσεις.

Όσοι παρακολουθούν στενά το περιεχόμενό του, θυμούνται πως σε προηγούμενο βίντεό του είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Είχε αποκαλύψει ότι έχει ήδη έτοιμα τραγούδια στο συρτάρι και πως σκέφτεται σοβαρά το αν θα τα κυκλοφορήσει ή όχι. Δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη σκέψη μπροστά στην κάμερα, ήταν μια υπόσχεση που έμοιαζε να «ψήνεται» καιρό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

Και τελικά, αυτή η σκέψη πήρε σάρκα και οστά. Ο Manos έκανε το επόμενο βήμα και πριν από λίγη ώρα παρουσίασε στο κανάλι του στο YouTube το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Baby», συνοδευόμενο από videoclip. Ένα project που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για ένα πείραμα της στιγμής, αλλά για μια συνειδητή κίνηση με αισθητική, ρυθμό και προσωπικό στίγμα.Το «Baby» κινείται σε σύγχρονους ήχους, με φρέσκια διάθεση και εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε καλλιτέχνη της pop σκηνής παρά σε content creator που απλώς «δοκιμάζει» τη μουσική. Το videoclip ακολουθεί τη λογική του τραγουδιού, με καθαρό concept και παραγωγή που αποδεικνύει ότι το εγχείρημα έχει δουλευτεί σοβαρά.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν σχεδόν άμεση, με τα σχόλια να γεμίζουν ενθουσιασμό, απορίες για το τι ακολουθεί αλλά και στήριξη από fans που περίμεναν καιρό να δουν αυτή την πλευρά του Manos να βγαίνει προς τα έξω. Για πολλούς, το «Baby» δεν είναι απλώς ένα ακόμα video στο κανάλι του — είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Το αν αυτή η μουσική διαδρομή θα έχει συνέχεια μένει να φανεί. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Manos, για άλλη μια φορά, απέδειξε ότι ξέρει πώς να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να εκπλήσσει το κοινό του.

Πάρε μια πρώτη γεύση και δες ολόκληρο το videoclip «Baby» στο κανάλι του Manos στο YouTube. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.


Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της

09.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026

