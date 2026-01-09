Life 09.01.2026

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους
Ναι, μια πάβλοβα, με μέτρο, μπορεί να είναι σύμμαχος και όχι εχθρός
Μια νέα επιστημονική προσέγγιση έρχεται να αμφισβητήσει όσα θεωρούσαμε δεδομένα γύρω από τη δίαιτα και την απώλεια βάρους. Αντί για αυστηρές απαγορεύσεις και μόνιμη στέρηση, τα δεδομένα δείχνουν πως η πιο αποτελεσματική στρατηγική μπορεί να είναι ακριβώς το αντίθετο: να επιτρέπεις στον εαυτό σου μικρές απολαύσεις, με πρόγραμμα και ισορροπία.

Στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής μελέτης διάρκειας ενός έτους, άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος συμμετείχαν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα που επικεντρωνόταν όχι μόνο στη διατροφή, αλλά και στη διαχείριση της επιθυμίας για «απαγορευμένα» τρόφιμα. Οι συμμετέχοντες δεν κλήθηκαν να αποκλείσουν εντελώς τα γλυκά ή τα λιπαρά, αλλά να τα ενσωματώσουν συνειδητά στο καθημερινό τους πλάνο, σε μικρές ποσότητες και πάντα μέσα σε ισορροπημένα γεύματα. Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν όσοι ικανοποιούν τις λιγούρες τους με μέτρο μπορούν τελικά να χάσουν βάρος πιο εύκολα και να διατηρήσουν το αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Από τα 30 άτομα που ξεκίνησαν, οι 24 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα των 12 μηνών. Κατά μέσο όρο, κατέγραψαν απώλεια περίπου 8% του αρχικού τους βάρους. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όσοι ξεπέρασαν το όριο του 5% εμφάνισαν σαφή μείωση στις λιγούρες, τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς την έντασή τους. Η μεγαλύτερη επιτυχία καταγράφηκε σε όσους ακολούθησαν με συνέπεια τη λεγόμενη «στρατηγική της ένταξης». Δηλαδή, εκείνους που επέτρεπαν στον εαυτό τους σχεδόν καθημερινά μια μικρή ποσότητα από το φαγητό που επιθυμούσαν. Αυτή η ομάδα όχι μόνο έχασε περισσότερα κιλά, αλλά ανέφερε και μικρότερη ανάγκη για γλυκά και λιπαρά σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, καθηγητή Nakamura, τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν τη διαδεδομένη θεωρία ότι το σώμα «αντιδρά» στην απώλεια βάρους αυξάνοντας τις λιγούρες. Αντίθετα, όταν το βάρος μειώνεται με σταθερό και βιώσιμο τρόπο, η επιθυμία για φαγητό φαίνεται να υποχωρεί φυσικά. Ο ίδιος τονίζει επίσης ότι το πρόβλημα σπάνια είναι η έλλειψη αυτοελέγχου. Συχνότερα, φταίει η απουσία δομημένου προγράμματος. Όταν τα γεύματα είναι ακανόνιστα ή ανεπαρκή, το σώμα οδηγείται σε παρορμητικές επιλογές και τότε τα σνακ υψηλής θερμιδικής αξίας μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Παρότι η μελέτη ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν επιτρέπει γενικεύσεις, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι δίαιτες που βασίζονται αποκλειστικά στη στέρηση δύσκολα έχουν διάρκεια. Αντίθετα, ένα ισορροπημένο πλάνο, που δεν δαιμονοποιεί το φαγητό και αφήνει χώρο για απόλαυση, είναι πιο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα.

Με απλά λόγια; Δεν χρειάζεται να αποχαιρετήσεις το γλυκό. Αρκεί να το χωρέσεις σωστά στη διατροφή σου. Και ναι, μια πάβλοβα, με μέτρο, μπορεί να είναι σύμμαχος και όχι εχθρός.

