Μουσικά Νέα 09.01.2026

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

Η τραγουδίστρια μιλά για τους λόγους της απόφασης της και εξηγεί τι την απογοήτευσε στον φετινό διαγωνισμό.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου και μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να αποσύρει τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξήγησε πως η επιλογή της δεν ήταν στιγμιαία ούτε αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων, αλλά προέκυψε μετά από εξελίξεις γύρω από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στο καλλιτεχνικό της vibe.

Μέσα από τα social media, η Χρυσηίδα είχε ήδη ανακοινώσει πως αποσύρει τη συμμετοχή της από το Sing for Greece, χωρίς όμως να επιθυμεί να δημιουργήσει παρανοήσεις ή φήμες γύρω από την απόφαση της. Όπως τόνισε: «Δεν την ακύρωσα τελευταία στιγμή. Απλά ανακοίνωσα τη συμμετοχή μου μία μέρα πριν, γιατί δεν ήθελα να απασχολήσω κανέναν. Είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη εδώ και μήνες και ήθελα να εξηγήσω τα πάντα με ηρεμία. Όχι επειδή δεν πέρασα ή για να προκαλέσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece
Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

Η Χρυσηίδα εξήγησε ότι η απόφαση πάρθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι νέες ρυθμίσεις και η εξέλιξη του φετινού διαγωνισμού δεν την ενέπνεαν. Τόνισε πως η απουσία ορισμένων χωρών και η πολιτικοποίηση του διαγωνισμού άλλαξαν το κλίμα της Eurovision, καθιστώντας τη συμμετοχή της λιγότερο ελκυστική: «Δεν είναι πλέον ένας καθαρά μουσικός διαγωνισμός. Το vibe της φετινής Eurovision δεν μου ταιριάζει και πιστεύω πως οι επαγγελματίες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα από μένα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν άκουσε όλα τα τραγούδια, παρά μόνο μικρά αποσπάσματα, και για αυτό δεν ήθελε να σχολιάσει δημόσια. Η απόφασή της ήταν καθαρά προσωπική και βασισμένη στο καλλιτεχνικό της ένστικτο, χωρίς να θέλει να επηρεάσει κανέναν άλλον συμμετέχοντα. «Ίσως αργότερα ακούσω κάποια τραγούδια ολόκληρα και να μη μου αρέσουν καθόλου», κατέληξε.


Διάβασε επίσης: Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Κατερίνα Γκαγκάκη
